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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" объявляет конкурс журналистского мастерства "Битва за нефть — битва за Победу"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" приглашает журналистов и представителей блогерского сообщества принять участие в творческом конкурсе "Битва за нефть — битва за Победу", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится с 17 марта по 1 декабря 2025 года с целью сохранения памяти о вкладе нефтепроводчиков в победу в Великой Отечественной войне через журналистские материалы, рассказывающие о том, как в этот период осуществлялась транспортировка нефти, строились новые трубопроводы, обеспечивались поставки нефтепродуктов для нужд фронта и тыла. Также он призван информировать общественность о значении нефтетранспортной промышленности в годы войны и её роли в обеспечении фронта и поддержке Красной армии.

Конкурс состоит из трех тематических номинаций:

  • "Лучшая печатная публикация" (публикации в печатных СМИ, материалы информационных порталов и сайтов);
  • "Лучший телерепортаж" (видеоматериалы, вышедшие в телевизионный эфир или размещенные на сайтах телевизионных компаний, в Rutube, Вконтакте и "Одноклассниках");
  • "Лучший блогерский материал" (статьи, лонгриды, посты блогерского сообщества).

К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных отделений федеральных СМИ, региональных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа (соцсети, блоги, телеграм-каналы) в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" (Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области).

В рамках каждой номинации принимаются материалы различных форматов и жанров, в том числе отдельные печатные работы, цикл публикаций, а также телепередачи. Главное условие — их персональное авторство.

На конкурс принимаются работы авторов блогов и телеграм-каналов с числом подписчиков не менее 1000 и общим количеством знаков в постах не менее 3000, также допускаются публикации, подготовленные студентами филологических или журналистских факультетов региональных вузов.

Полностью с условиями конкурса можно познакомиться здесь: 2025 "Битва за нефть — битва за Победу".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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