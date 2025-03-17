АО "Транснефть - Приволга" объявляет конкурс журналистского мастерства "Битва за нефть — битва за Победу"

АО "Транснефть - Приволга" приглашает журналистов и представителей блогерского сообщества принять участие в творческом конкурсе "Битва за нефть — битва за Победу", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится с 17 марта по 1 декабря 2025 года с целью сохранения памяти о вкладе нефтепроводчиков в победу в Великой Отечественной войне через журналистские материалы, рассказывающие о том, как в этот период осуществлялась транспортировка нефти, строились новые трубопроводы, обеспечивались поставки нефтепродуктов для нужд фронта и тыла. Также он призван информировать общественность о значении нефтетранспортной промышленности в годы войны и её роли в обеспечении фронта и поддержке Красной армии.
Конкурс состоит из трех тематических номинаций:
- "Лучшая печатная публикация" (публикации в печатных СМИ, материалы информационных порталов и сайтов);
- "Лучший телерепортаж" (видеоматериалы, вышедшие в телевизионный эфир или размещенные на сайтах телевизионных компаний, в Rutube, Вконтакте и "Одноклассниках");
- "Лучший блогерский материал" (статьи, лонгриды, посты блогерского сообщества).
К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных отделений федеральных СМИ, региональных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа (соцсети, блоги, телеграм-каналы) в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" (Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области).
В рамках каждой номинации принимаются материалы различных форматов и жанров, в том числе отдельные печатные работы, цикл публикаций, а также телепередачи. Главное условие — их персональное авторство.
На конкурс принимаются работы авторов блогов и телеграм-каналов с числом подписчиков не менее 1000 и общим количеством знаков в постах не менее 3000, также допускаются публикации, подготовленные студентами филологических или журналистских факультетов региональных вузов.
Полностью с условиями конкурса можно познакомиться здесь: 2025 "Битва за нефть — битва за Победу".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее