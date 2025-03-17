АО "Транснефть - Приволга" объявляет конкурс журналистского мастерства "Битва за нефть — битва за Победу"

АО "Транснефть - Приволга" приглашает журналистов и представителей блогерского сообщества принять участие в творческом конкурсе "Битва за нефть — битва за Победу", приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится с 17 марта по 1 декабря 2025 года с целью сохранения памяти о вкладе нефтепроводчиков в победу в Великой Отечественной войне через журналистские материалы, рассказывающие о том, как в этот период осуществлялась транспортировка нефти, строились новые трубопроводы, обеспечивались поставки нефтепродуктов для нужд фронта и тыла. Также он призван информировать общественность о значении нефтетранспортной промышленности в годы войны и её роли в обеспечении фронта и поддержке Красной армии.

Конкурс состоит из трех тематических номинаций:

"Лучшая печатная публикация" (публикации в печатных СМИ, материалы информационных порталов и сайтов);

"Лучший телерепортаж" (видеоматериалы, вышедшие в телевизионный эфир или размещенные на сайтах телевизионных компаний, в Rutube, Вконтакте и "Одноклассниках");

"Лучший блогерский материал" (статьи, лонгриды, посты блогерского сообщества).

К участию в конкурсе приглашаются журналисты региональных отделений федеральных СМИ, региональных печатных изданий, интернет-изданий, информационных агентств, радиостанций и телеканалов, а также представители новых социальных медиа (соцсети, блоги, телеграм-каналы) в регионах присутствия АО "Транснефть - Приволга" (Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области).

В рамках каждой номинации принимаются материалы различных форматов и жанров, в том числе отдельные печатные работы, цикл публикаций, а также телепередачи. Главное условие — их персональное авторство.

На конкурс принимаются работы авторов блогов и телеграм-каналов с числом подписчиков не менее 1000 и общим количеством знаков в постах не менее 3000, также допускаются публикации, подготовленные студентами филологических или журналистских факультетов региональных вузов.

Полностью с условиями конкурса можно познакомиться здесь: 2025 "Битва за нефть — битва за Победу".