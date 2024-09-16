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АО "Транснефть — Приволга" завершило реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики на производственном объекте в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть — Приволга" завершили реконструкцию камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на 84 километре магистрального нефтепровода Жирновск — Волгоград в Котовском районе Волгоградской области.

Камера СОД служит для пуска внутритрубных диагностических приборов, а также средств очистки (скребков) и герметизаторов после завершения плановых работ на линейной части. Оборудование позволит проводить своевременную диагностику и мониторинг технического состояния нефтепроводов. Отработавшая нормативный срок камера СОД, использовавшаяся ранее, была демонтирована. Работы проводились с 2023 года с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть ТСД".

Выполнен монтаж камеры пуска СОД с трубопроводной обвязкой и подземной дренажной емкостью, монтаж технологических трубопроводов, запорной арматуры и оборудования системы телемеханизации, а также грузоподъемным механизмом для запасовки средств очистки и диагностики.

Проведен монтаж инженерно-технических средств охраны, систем энергоснабжения и защиты, электрохимзащиты от коррозионных процессов, а также средств контроля и управления. Камера оснащена датчиками загазованности, герметичности, давления, контроля прохождения СОД.

Новое оборудование российского производства отличается увеличенным сроком службы и отвечает нормативным требованиям в области промышленной безопасности. После завершения пусконаладочных работ выполнено технологическое подключение камеры пуска СОД. В настоящее время она введена в промышленную эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Комплекс работ выполнен с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности инфраструктуры магистральных нефтепроводов АО "Транснефть — Приволга".

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