"Россети" обеспечили возможность выдачи мощности первого ветропарка в Самарской области

"Россети" завершили модернизацию подстанций 220 кВ "Оросительная" и "Томыловская" в рамках технологического присоединения ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 250 МВт, которая строится в Самарской области. Электростанция станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском Федеральном округе, который будет подключен к Единой национальной электрической сети. Инвестиции в проект составили 54,8 млн рублей.

Для надежности выдачи мощности ветропарку на подстанциях 220 кВ "Оросительная" и "Томыловская" смонтированы современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). Оборудование произведено в России. Оно компактнее электромеханических аналогов, его срок службы — не менее 20 лет. Микропроцессорные РЗА реагируют на малейшие отклонения в контролируемом энергоузле, что дает возможность минимизировать риски системных аварий. Кроме того, на подстанции 220 кВ "Томыловская" установлена автоматика ограничения токовой перегрузки (АОПО), позволяющая снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании.

"Комплекс выполненных работ усилит надёжность линии 220 кВ "Томыловская — Оросительная", от которой будут запитаны энергопринимающие устройства ветряной электростанции, — прокомментировал Сергей Гречин, Главный инженер филиала ПАО "Россети" — Самарское ПМЭС.

Строительство ветряной электростанции "Гражданская ВЭС" ведется в Красноармейском районе области в 70 километрах от Самары. Здесь разместят 40 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 250 МВт. Высота каждой установки составит более 170 метров. Комплекс ВИЭ-энергетики, в состав которого войдет Гражданская ВЭС, станет первым объектом ветрогенерации в Самарской области и крупнейшим в ПФО.

Группа "Россети" активно участвует в развитии возобновляемой энергетики, способствуя интеграции новой генерации в энергосистему страны. В 2024 году к сетям было подключено 12 объектов ВИЭ общей мощностью 412,5 МВт.