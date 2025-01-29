16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило почти 40 тысяч экологических исследований Журналист "Волга Ньюс" стал лауреатом творческого конкурса АО "Транснефть-Приволга" Иван Аветисян покинул руководство СВГК АО "Транснефть - Приволга" реконструировало в 2024 году более 79 км нефтепроводов в четырех регионах Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" выполнили более 100 тыс. исследований за 2024 год

ТЭК Экономика и бизнес

Журналист "Волга Ньюс" стал лауреатом творческого конкурса АО "Транснефть-Приволга"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 129
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В офисе АО "Транснефть-Приволга" состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса журналистких работ "Время новых возможностей". Памятные подарки и дипломы представителям СМИ вручил заместитель генерального директора АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Махаев.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

"В своих материалах вы показали значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития производства. Но самое важное, что многим из вас удалось рассказать не только об инновациях и технологиях, но и о людях, работающих на производстве, семейных династиях, преданности профессии, сохранении традиций. Конкурс не только раскрыл мастерство журналистов, но и позволил вашим читателям узнать много интересных особенностей высокотехнологичной деятельности нашего предприятия. Поздравляю вас с такими достойными результатами!" — отметил он.

В число лауреатов конкурса вошла шеф-редактор спецпроектов "Волга Ньюс" Татьяна Плотникова. Ее репортаж с Центральной базы производственного обслуживания АО "Транснефть-Привога" стал одним из лучших в номинации "Печатная публикация".

Творческий конкурс "Время новых возможностей" продолжался в течение 2024 года и был посвящен теме "Инженер может все". Свои работы на суд жюри представили журналисты и блогеры Самарской, Оренбургской областей, республики Татарстан — регионов присутствия АО "Транснефть-Приволга".

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2