Журналист "Волга Ньюс" стал лауреатом творческого конкурса АО "Транснефть-Приволга"

В офисе АО "Транснефть-Приволга" состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса журналистких работ "Время новых возможностей". Памятные подарки и дипломы представителям СМИ вручил заместитель генерального директора АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Махаев.

"В своих материалах вы показали значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития производства. Но самое важное, что многим из вас удалось рассказать не только об инновациях и технологиях, но и о людях, работающих на производстве, семейных династиях, преданности профессии, сохранении традиций. Конкурс не только раскрыл мастерство журналистов, но и позволил вашим читателям узнать много интересных особенностей высокотехнологичной деятельности нашего предприятия. Поздравляю вас с такими достойными результатами!" — отметил он.

В число лауреатов конкурса вошла шеф-редактор спецпроектов "Волга Ньюс" Татьяна Плотникова. Ее репортаж с Центральной базы производственного обслуживания АО "Транснефть-Привога" стал одним из лучших в номинации "Печатная публикация".

Творческий конкурс "Время новых возможностей" продолжался в течение 2024 года и был посвящен теме "Инженер может все". Свои работы на суд жюри представили журналисты и блогеры Самарской, Оренбургской областей, республики Татарстан — регионов присутствия АО "Транснефть-Приволга".