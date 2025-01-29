Журналист "Волга Ньюс" стал лауреатом творческого конкурса АО "Транснефть-Приволга"

В офисе АО "Транснефть-Приволга" состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса журналистких работ "Время новых возможностей". Памятные подарки и дипломы представителям СМИ вручил заместитель генерального директора АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Махаев.
"В своих материалах вы показали значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития производства. Но самое важное, что многим из вас удалось рассказать не только об инновациях и технологиях, но и о людях, работающих на производстве, семейных династиях, преданности профессии, сохранении традиций. Конкурс не только раскрыл мастерство журналистов, но и позволил вашим читателям узнать много интересных особенностей высокотехнологичной деятельности нашего предприятия. Поздравляю вас с такими достойными результатами!" — отметил он.
В число лауреатов конкурса вошла шеф-редактор спецпроектов "Волга Ньюс" Татьяна Плотникова. Ее репортаж с Центральной базы производственного обслуживания АО "Транснефть-Привога" стал одним из лучших в номинации "Печатная публикация".
Творческий конкурс "Время новых возможностей" продолжался в течение 2024 года и был посвящен теме "Инженер может все". Свои работы на суд жюри представили журналисты и блогеры Самарской, Оренбургской областей, республики Татарстан — регионов присутствия АО "Транснефть-Приволга".
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)