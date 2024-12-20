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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги конкурса журналистского мастерства "Время новых возможностей"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсная комиссия подвела итоги организованного АО "Транснефть - Приволга" творческого конкурса для СМИ "Время новых возможностей".

Конкурс проводился с 15 января по 1 декабря 2024 г, в нем могли принять участие авторы из регионов, где расположены производственные объекты компании.

В этом году конкурс был посвящен освещению темы "Инженер может все". Участники должны были раскрыть тему конкурса, показав значимость инженерно-технической деятельности и научно-технологического развития для обеспечения надежности эксплуатации и безаварийности производства; необходимость совершенствования производства, создание условий для повышения его эффективности; многогранность российского инженера как специалиста и личности с активной жизненной позицией.

Всего к участию в региональном этапе было заявлено 13 авторских материалов от журналистов и блогеров Самарской, Оренбургской областей и Республики Татарстан.

Участники, ставшие победителями и завоевавшие призовые места в каждой из категорий, будут отмечены дипломами и призами.

"В этом году было много ярких содержательных работ. Считаю, что участникам конкурса удалось раскрыть такие важные темы, как успехи и трудовые достижения наших сотрудников, многогранность инженеров как специалистов и личностей с активной жизненной позицией. Кроме того, этот конкурс не только раскрыл мастерство журналистов, но и открыл читателям много интересных особенностей высокотехнологичной деятельности нашего предприятия. Поздравляю всех участников и победителей конкурса с такими достойными результатами", — отметил председатель жюри, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев.

Список победителей конкурса "Время новых возможностей":

Номинация "Лучшая печатная публикация":

1. Сборнова Елена ("Комсомольская правда", г. Самара)

2. Натарова Евгения ("АиФ в Самаре"); Плотникова Татьяна (ИА "ВолгаНьюс", г. Самара)

3. Чернова Галина (газета "Бугурусланская правда", г. Бугуруслан)

Номинация "Лучший телерепортаж"

Кузина Екатерина ("Самарское областное вещательное агентство")

Номинация "Лучший блогерский материал"

Налимов Ян (г. Самара)

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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