Мастера своего дела: фоторепортаж с Центральной базы производственного обслуживания АО «Транснефть Приволга

Ледорезная установка, машина безогневой резки труб, плавучие боновые заграждения, трубопроводы из гибких плоскосворачиваемых рукавов - это лишь небольшая часть продукции, которую выпускает Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть-Приволга". Все это и другое оборудование необходимо для успешного функционирования и своевременного ремонта нефтепроводов. Какие современные технологии используются на предприятии? Кто на нем работает и какие возможности для карьерного роста есть у сотрудников? Как завод экономит на электроэнергии? Об этом и многом другом мы узнали во время экскурсии, которую для СМИ организовало руководство предприятия.

Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) находится под Новокуйбышевском. Предприятие основано в 1983 году.

Сегодня на территории в 6 гектаров расположены производственный и заготовительный корпуса, склады хранения, корпус сварочных и окрасочных работ, фотоэлектрическая система, корпус гидравлических испытаний. Станочный парк завода укомплектован передовой техникой, в том числе с числовым программным управлением.



В багаже ЦБПО в 2024 году — 286 единиц выпускаемого оборудования, которое проходит трехступенчатый контроль качества. Но флагманский продукт завода, которым по праву гордится коллектив, — это машина безогневой резки труб (МРТ) "Волжанка". На предприятии разработано уже 4 модификации этого агрегата.

По словам директора ЦБПО Александра Кононенко, предприятие успешно преодолело импортозависимость, и вся продукция разрабатывается с таким расчетом, чтобы в ней можно было применять отечественные комплектующие.



"Например, раньше мы использовали ручные труборезы американского производства. С течением времени режущий инструмент выходил из строя, а оболочка оставалась. Мы разработали подобное оборудование, и оно стало универсальным: режущий инструмент подходит как к нашему труборезу, так и к импортному. Сейчас мы изготавливаем как ролики отдельно, так и целиком труборезы", — пояснил Александр Кононенко.

Начинаем экскурсию с цеха, в котором расположены выставочные образцы выпускаемой продукции.

Боновые заграждения постоянной плавучести применяются при розливе нефти на акватории

Ледорезная установка

И здесь нас встречает слесарь механосборочных работ Алексей Чернов. Молодому человеку 22 года.

На ЦБПО он пришел после окончания техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова. Алексей рассказывает, что выпускников техникума познакомили с предприятием на экскурсии.

"Мне сразу здесь понравилось, и я решил, что буду тут работать", — вспоминает Алексей.

Вскоре он начал участвовать в отраслевых научно-практических конференциях. А для этого требовалось больше знаний. При содействии кадровой службы ЦБ ПО молодой человек поступил в Самарский технический университет на специальность "Нефтегазовое дело". После окончания вуза Алексей станет дипломированным специалистом в области эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти.

Сейчас Алексей со своим наставником работает над темой "Устройство для снятия заводской изоляции с труб магистрального электропровода". "Тема актуальная, но сложная, думаю, что с ней я поеду покорять новые вершины в следующем году", — делится планами молодой слесарь.

Алексей Чернов пришел на ЦБПО сразу после техникума



С нескрываемым интересом Алексей рассказывает о своих предложениях по улучшению (ППУ). На ЦБПО действует "Система развития Транснефть Оптимум". Суть ее в том, что каждый сотрудник может инициировать какие-либо изменения, которые помогут оптимизировать тот или иной производственный функционал. Все предложения собираются и рассматриваются коллегиально. Лучшие из них реализуются на практике. За внедренные ППУ полагаются премии.

Алексей Чернов инициировал около 15 ППУ, большинство которых связано с МРТ "Волжанка". В качестве примера он рассказал, как был модернизирован процесс мойки МРТ.

"Когда мы разбираем редуктор, промываем всю "внутрянку", чтобы работать в чистоте. Минут 20 после того, как помыли машину, ждем, пока стечет вода. Мое ППУ состояло в том, чтобы подсоединить патрубок со сжатым воздухом. Таким образом, мы используем ресурс моечной ванны как для мойки, так и для сушки. Соответственно, на процесс теперь у нас уходит не 20 минут, а три", — рассказал Алексей.

Следующий на маршруте — цех резинотехнических изделий. Этот участок производства считается на предприятии эталонным, так как здесь все сделано для того, чтобы облегчить ручной труд сотрудников.

Например, установлено точечное освещение на рабочих местах, стеллажи для временного складирования резинотехнических изделий расположены в непосредственной близости от рабочих мест, стол оборудован покрытием с минимальным трением для удобства перемещения пресс-форм, в самом помещении создана дополнительная система вентиляции, так как здесь работают пресса и т. д.

Далее подходим к солнечной электростанции. Площадь, которую занимают фотоэлементы, составляет 1441 кв. м. Станция работает с конца 2018 года. Среднесуточная выработка электричества — 650,8 кВт/ч. Срок эксплуатации солнечных панелей — 30 лет.



Генерируемая электроэнергия подается напрямую на внутренние электрические сети без применения аккумуляторов.

Так предприятие в солнечно-активные периоды года экономит до 43% электроэнергии от внешнего источника.

Заходим в корпус сварочных работ.

Здесь находятся сварочный цех, кабинет мастеров, складские и бытовые помещения. Корпус оборудован установкой пламенной резки "Кристалл" (позволяет работать с листовым прокатом толщиной до 60 мм) и установкой лазерной резки (позволяет работать с металлом толщиной до 16 мм).

Также в корпусе расположены 2 закрытых сварочных поста, в одном из которых застаем представителей трудовой династии сварщиков Владимира и Сергея Пулиска.



Владимир, отец Сергея, пришел на завод в 1995 году. Мужчина после техникума работал на стройке, но по совету знакомого устроился на ЦБПО. Владимир рассказывает, что сам выбрал свою будущую профессию: "Мне всегда это нравилось, с детства".



Сейчас у Владимира высший шестой разряд. Качество своей работы он неоднократно подтверждал на различных соревнованиях по профмастерству. Одним из самых ярких воспоминаний стал конкурс, который проводился между российскими и казахскими сварщиками. Владимир тогда стал призером, а в награду ему достался новенький автомобиль "Волга".

Сергей во время учебы в новокуйбышевском нефтехимическом техникуме проходил практику на предприятии. За это время осмотрелся, понравилось. Плюс пример отца всегда перед глазами. И после окончания учебного заведения в 2020 году пошел работать на ЦБПО.

Сейчас у Пулиска-младшего 4 разряд. Но на достигнутом он останавливаться не планирует: будет повышать разряд и уже задумался о получении высшего образования.

Сергей рассказывает, что отец до сих пор передает ему свой опыт: учит ответственности и не бояться нового.

А дома отец и сын Пулиска используют свою профессию в бытовых целях. Владимир улыбается: "На даче все варим: от забора до мангала и печки".

Из сварочного корпуса направляемся к последнему пункту нашей экскурсии: это складской корпус с отдельным помещением для резинотехнических изделий.



Особенностью этого склада являются компактные вертикальные стеллажи элеваторного типа. С помощью автоматизированной системы Kardex они работают по принципу "товар для человека".

Манипулятор управляет каждой единицей груза: доставляет необходимый поддон к месту выгрузки, а затем возвращает его на свободную полку.