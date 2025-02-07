16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские ученые совершенствуют процессы нефтедобычи АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году выполнило почти 40 тысяч экологических исследований АО "Транснефть - Приволга" реконструировало в 2024 году более 79 км нефтепроводов в четырех регионах Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО "Транснефть - Приволга" выполнили более 100 тыс. исследований за 2024 год АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар на нефтеперекачивающей станции в Самарской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарские ученые совершенствуют процессы нефтедобычи

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 102
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Роснефть" уделяет большое внимание развитию научного потенциала, внедрению инноваций и современных технологий. Лидерами в этой работе выступают научно-исследовательские и проектные институты. Одним из крупнейших в Поволжье является Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи.

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

"СамараНИПИнефть" ведет комплексное сопровождение процессов нефте- и газодобычи. Специалисты института разрабатывают научные и проектные решения для предприятий "Роснефти" в различных регионах страны.

Одной из последних разработок самарских специалистов стало уникальное программное обеспечение для мобильных компрессорных установок, которые повышают дебиты добывающих скважин. Инновационный продукт был разработан совместно с коллегами из АО "Самотлорнефтегаз". В настоящее время программа зарегистрирована в Роспатенте и внедрена на Самотлорском месторождении компании "Роснефть".

"Мобильные компрессорные установки используются для откачки газа из затрубного пространства скважин, что приводит к увеличению притока нефтяных флюидов из пласта, — рассказывает один из авторов разработки, главный менеджер по инжинирингу "СамараНИПИнефти". — Программа способна адаптироваться под условия каждой конкретной скважины, оперативно реагировать на изменения и корректировать рекомендации для улучшения показателей".

Благодаря внедрению нового программного модуля удельная добыча нефти на скважинах с применением мобильных компрессорных установок на Самотлорском месторождении увеличилась на 15%, среднесуточная добыча нефти на одной скважине повысилась на 8 тонн.

В институте активно разрабатывают передовые решения и инновационные продукты, которые помогают нефтегазовым предприятиям стать технологичнее и эффективнее. Ежегодно разработки "СамараНИПИнефти" получают регистрацию в Роспатенте. На сегодняшний день на счету самарских специалистов 54 объекта интеллектуальной собственности, 26 — выполнены в соавторстве с коллегами из других предприятий "Роснефти".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2