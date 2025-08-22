16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти Lada Vesta сбила 9-летнего ребенка на самокате В Самаре 10-летний ребенок пострадал, угодив под колеса "буханки" В Сызрани поймали мужчину, который продавал контрафактное ПО Стала известна причина масштабного отключения света в Советском районе Самары В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования

Происшествия

Стала известна причина масштабного отключения света в Советском районе Самары

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг вечером, 21 августа, жители Советского района столкнулись с массовым отключением света. Электричества не было в десятках многоквартирных домов. В АО "ССК" рассказали о причине массового сбоя энергоснабжения. Им стал порыв кабеля при перекладке теплотрассы.

"В 21:37 21 августа диспетчерский центр АО "ССК" зафиксировал аварийное отключение группы из пяти трансформаторных подстанций в Советском районе. Инцидент привел к приостановке электроснабжения потребителей в границах улиц Промышленности, Советской Армии, Мориса Тореза и Футболистов. В 22:50 энергоснабжение потребителей было восстановлено персоналом АО "Самарская сетевая компания" по резервной схеме", — прокомментировали в компании.

В качестве предварительной причины инцидента в АО назвали повреждение высоковольтной кабельной линии при проведении не согласованных с "ССК" земляных работ на тепловых сетях напротив МКД Аэродромная, 126.

"АО "ССК" в очередной раз обращает внимание руководителей всех организаций, проводящих земляные работы, что любые аварийные или плановые земляные работы могут вызвать нарушение энергоснабжение потребителей, если проводятся без предварительной выверки схемы пролегания электрических сетей в районе проведения работ", — отметили в компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31