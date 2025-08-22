Стала известна причина масштабного отключения света в Советском районе Самары

В четверг вечером, 21 августа, жители Советского района столкнулись с массовым отключением света. Электричества не было в десятках многоквартирных домов. В АО "ССК" рассказали о причине массового сбоя энергоснабжения. Им стал порыв кабеля при перекладке теплотрассы.

"В 21:37 21 августа диспетчерский центр АО "ССК" зафиксировал аварийное отключение группы из пяти трансформаторных подстанций в Советском районе. Инцидент привел к приостановке электроснабжения потребителей в границах улиц Промышленности, Советской Армии, Мориса Тореза и Футболистов. В 22:50 энергоснабжение потребителей было восстановлено персоналом АО "Самарская сетевая компания" по резервной схеме", — прокомментировали в компании.

В качестве предварительной причины инцидента в АО назвали повреждение высоковольтной кабельной линии при проведении не согласованных с "ССК" земляных работ на тепловых сетях напротив МКД Аэродромная, 126.

"АО "ССК" в очередной раз обращает внимание руководителей всех организаций, проводящих земляные работы, что любые аварийные или плановые земляные работы могут вызвать нарушение энергоснабжение потребителей, если проводятся без предварительной выверки схемы пролегания электрических сетей в районе проведения работ", — отметили в компании.