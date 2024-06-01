Самара встретила лето с Зеленым марафоном от Сбера

Лето встречает Самару солнцем с переменной облачностью и дневной жарой под 30 градусов. А самарцы встретили лето по-спортивному. 1 июня на второй очереди набережной Волги прошел одиннадцатый Зелёный марафон Сбера.

Поучаствовать и поболеть пришли тысячи жителей нашего города. На площадке Зелёного марафона, которая находится около спортивного плавательного комплекса ЦСКА ВВС, яблоку негде было упасть.

Кроме самого массового старта на 4,2 км самарцы приняли участие в забеге на 10 км, прошли старты для детей, инклюзивные старты, а для самых маленьких любителей спорта организованы "ползунковые" забеги.

Помимо забегов на площадке Зелёного марафона было подготовлено много активностей от компаний Самокат, 2ГИС, СберЗдоровье, СберМаркет: знакомство с разработками самарских вузов в студенческом городке, зона для игры в "панну", эко-игры, мегаконструктор. Также в шатре Общественного центра Сбера для всех пришедших провели мастер-классы по рисованию, росписи деревянных значков, оригами и танцам. Большое количество активностей рассчитано на юных жителей, так как этот спортивный благотворительный праздник прошёл в Международный день защиты детей.

В 10:00 прошла церемония открытия, на которой представители и гости мероприятия поприветствовали участников и зрителей, пожелали удачных забегов, а затем наградили призеров забега на 10 км, который начался еще в 8:30 утра. Поэтому к началу церемонии спортсмены успели закончить дистанцию и немного отдышаться.

"Важной частью Зелёного марафона всегда была и остаётся благотворительность. Совместно с фондом Сбербанка "Вклад в будущее" мы проводим акцию, чтобы помочь детям с особенностями ментального развития и опытом сиротства подготовиться к школе. Любой желающий может сделать посильный вклад, чтобы покрыть расходы на индивидуальные занятия для детей. Квалифицированные педагоги помогут дошколятам освоить, казалось бы, простые вещи: научиться сидеть за партой, поднимать руку, когда нужно что-то спросить, общаться с учителями и сверстниками. Чтобы дать как можно большему числу людей принять участие акции, мы также проводим её онлайн на платформе СберВместе до 1 сентября", — рассказала Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Своими впечатлениями поделились участники забега на 10 км.

"Все прошло отлично, только жарко сегодня немного. Не первый год участвую: третий раз "десятку" бегу. Недавно восстановился после травмы, поэтому пробежал чуть хуже, чем в прошлом году. В следующий раз обязательно буду участвовать", — пообещал Сергей.

"Бежалось хорошо, так как готовиться начал заранее. Смотрел вчера прогноз — должно было быть пасмурно весь день. В итоге пришли: на небе ни облачка. А я оделся потеплее. Из-за этого тяжеловато было. Благо, что бежали в 8 утра, не по самой жаре еще. К подобным мероприятиям отношусь сугубо положительно. В следующий раз побегу 100%", — говорит Алексей.

"Мне бежалось не очень из-за погоды и плохой физической подготовки. Но я не пожалела. Рада, что смогла преодолеть себя. Участвую первый год, в следующий раз точно побегу", — рассказала Юлия.

Отметим, что в этом году все участники Зелёного Марафона Сбера были застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис им не нужно было оформлять отдельно, он был включен в пакет участника.

Интернет-портал "Волга Ньюс" выступил информационным партнёром Зелёного марафона в Самаре.