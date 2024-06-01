В Самаре стартовал турнир "Лето с футбольным мячом - 2024"

В субботу, 1 июня, в Самаре на спортплощадке на ул. Никитинская, 53 состоялось торжественное открытие областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом - 2024".

В мероприятии приняли участие дворовые команды Железнодорожного района, педагоги и школьники, родители участников, воспитанники лагерей дневного пребывания, жители района, действующие футболисты и ветераны футбольного клуба "Крылья Советов", почетные гости.

Ключевую роль в реализации проекта играет заместитель председателя правительства Самарской области, председатель ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, инициатор и координатор проекта "Лето с футбольным мячом" Александр Фетисов, который выступил на открытии с приветственным словом.

"Знаменательно, что в этом году турнир открылся в День защиты детей и Всероссийский день футбола. А 2024-й это год Семьи. Родители должны гордиться тем, что их ребенок занимается спортом, играет в футбол. Первый турнир "Лето с футбольным мячом" прошел в 2009 году для команд Железнодорожного района на стадионе "Локомотив" и стал импульсом для развития этих соревнований. С того момента прошло достаточно времени. И оно было наполнено большой работой по созданию современной футбольной инфраструктуры в регионе. В последующем на футбольные поля стали выходить команды со всей Самары, а после присоединились коллективы области, а затем и страны, — отметил зампред регионального правительства.

Право первого удара по мячу досталось директору Академии ПФК "Крылья Советов", генеральному директору Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, заместителю председателя Самарской областной федерации футбола, заслуженному ветерану ПФК "Крылья Советов" Сергею Марушко.

В ходе открытия турнира прошли товарищеские матчи между командами Железнодорожного района городского округа Самара.

В ходе матча между командами мальчиков "МБОУ Школа № 174" и "Школьный спортивный клуб "Варяг" победу одержала команда 174 школы.

В матче девочек между командами "За Панской" и "МБОУ Школа № 134" победителем стала команда "За Панской".

Руководство организацией и проведением проекта "Лето с футбольным мячом" осуществляется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, региональной Общественной организацией "Самарская областная федерация футбола" при поддержке правительства Самарской области (министерства спорта, министерства образования и науки и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области), профессиональных футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон".

Проект "Лето с футбольным мячом" реализуется на территории городского округа Самара с 2009 года. С 2011 г. в турнире принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. А с 2019 г. проект вышел на Всероссийский уровень и 73 региона России подключились к его реализации.

Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время, популяризация футбола, , а также развитие детского спорта и футбольной инфраструктуры — вот главные цели проекта "Лето с футбольным мячом".

Ежегодно участниками проекта только в Самарской области становятся более 30 тыс. человек. Всего за годы реализации проекта около полумиллиона мальчишек и девчонок приняли активное участие в турнире, а их педагоги, родители, тренеры в специальных мероприятиях проекта.

Реализация проекта "Лето с футбольным мячом" тесно пересекается с целями и задачами национальных проектов и положительно сказывается на развитие спортивной инфраструктуры региона: осуществляется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей, благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки, увеличивается количество дворовых тренеров. Вся эта работа успешно реализуется в дружном тандеме исполнительной и законодательной власти.