В Самаре стартовал турнир "Лето с футбольным мячом - 2024"

В субботу, 1 июня, в Самаре на спортплощадке на ул. Никитинская, 53 состоялось торжественное открытие областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом - 2024".
В мероприятии приняли участие дворовые команды Железнодорожного района, педагоги и школьники, родители участников, воспитанники лагерей дневного пребывания, жители района, действующие футболисты и ветераны футбольного клуба "Крылья Советов", почетные гости.
Ключевую роль в реализации проекта играет заместитель председателя правительства Самарской области, председатель ООГО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, инициатор и координатор проекта "Лето с футбольным мячом" Александр Фетисов, который выступил на открытии с приветственным словом.
"Знаменательно, что в этом году турнир открылся в День защиты детей и Всероссийский день футбола. А 2024-й это год Семьи. Родители должны гордиться тем, что их ребенок занимается спортом, играет в футбол. Первый турнир "Лето с футбольным мячом" прошел в 2009 году для команд Железнодорожного района на стадионе "Локомотив" и стал импульсом для развития этих соревнований. С того момента прошло достаточно времени. И оно было наполнено большой работой по созданию современной футбольной инфраструктуры в регионе. В последующем на футбольные поля стали выходить команды со всей Самары, а после присоединились коллективы области, а затем и страны, — отметил зампред регионального правительства.
Право первого удара по мячу досталось директору Академии ПФК "Крылья Советов", генеральному директору Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, заместителю председателя Самарской областной федерации футбола, заслуженному ветерану ПФК "Крылья Советов" Сергею Марушко.
В ходе открытия турнира прошли товарищеские матчи между командами Железнодорожного района городского округа Самара.
В ходе матча между командами мальчиков "МБОУ Школа № 174" и "Школьный спортивный клуб "Варяг" победу одержала команда 174 школы.
В матче девочек между командами "За Панской" и "МБОУ Школа № 134" победителем стала команда "За Панской".
Руководство организацией и проведением проекта "Лето с футбольным мячом" осуществляется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организацией "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, региональной Общественной организацией "Самарская областная федерация футбола" при поддержке правительства Самарской области (министерства спорта, министерства образования и науки и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области), профессиональных футбольных клубов "Крылья Советов" и "Акрон".
Проект "Лето с футбольным мячом" реализуется на территории городского округа Самара с 2009 года. С 2011 г. в турнире принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. А с 2019 г. проект вышел на Всероссийский уровень и 73 региона России подключились к его реализации.
Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время, популяризация футбола, , а также развитие детского спорта и футбольной инфраструктуры — вот главные цели проекта "Лето с футбольным мячом".
Ежегодно участниками проекта только в Самарской области становятся более 30 тыс. человек. Всего за годы реализации проекта около полумиллиона мальчишек и девчонок приняли активное участие в турнире, а их педагоги, родители, тренеры в специальных мероприятиях проекта.
Реализация проекта "Лето с футбольным мячом" тесно пересекается с целями и задачами национальных проектов и положительно сказывается на развитие спортивной инфраструктуры региона: осуществляется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей, благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки, увеличивается количество дворовых тренеров. Вся эта работа успешно реализуется в дружном тандеме исполнительной и законодательной власти.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.