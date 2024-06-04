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Лаборатория искусственного интеллекта Сбера открылась в СамГТУ

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Площадка будет доступна для всех студентов политеха, которые стремятся развивать IT-навыки и познавать искусственный интеллект.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбер и Самарский государственный технический университет создали новое общественное пространство для учащихся вуза — Лабораторию искусственного интеллекта. Здесь студенты смогут осваивать теоретические знания в области современных технологий, развивать навыки промт-инжиниринга, создавать стартапы в области искусственного интеллекта (AI). Открыли новую точку притяжения председатель Поволжского банка Наталия Цайтлер и ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Пространство можно разделить на две зоны: лабораторию, оборудованную компьютерами и интерактивными панелями, и зону коворкинга. Дизайн-проект аудитории разработан студентами факультета архитектуры и дизайна СамГТУ. На площадке планируется проводить тематические квизы и обучающие курсы для студентов вуза, мастер-классы для преподавателей, работу над проектами в сфере AI.

"Сбер и СамГТУ — давние партнёры: мы уже провели серию совместных мероприятий по инновационным техническим направлениям, взаимодействуем по образовательным проектам и программам в направлении "Анализ данных".

Лаборатория искусственного интеллекта Сбера в СамГТУ — очередной этап развития партнёрства. Почему именно она? Потому что Сбер — технологическая компания, которая уже прошла AI-трансформацию, внедрила искусственный интеллект в большую часть своих процессов. Мы готовы делиться своим опытом, кейсами, готовить высококлассных специалистов в сфере IT-технологий. И нам важно передавать опыт, знания именно студентам, ведь они — творцы будущего. Они обладают огромным потенциалом и энергией для создания новых идей, проектов и решений, открыты для инноваций, готовы рисковать и искать нестандартные подходы к решению стоящих перед обществом задач. Уверена, что здесь, на базе лаборатории, будут рождаться яркие инициативы", — отметила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"Наше давнее сотрудничество со Сбером отличает нацеленность на новые инициативные проекты, прорывные идеи, поддержка студенческих инициатив. Это очень здорово, что Сбер уделяет так много внимания молодёжи, развитию образования, а также оказывает поддержку организациям, которые учат и воспитывают подрастающее поколение. Студенты политеха этого, безусловно, заслуживают. Они — самой высокой пробы, потому что воспитаны в традициях любви к своему университету, к Самаре, к Родине!" — прокомментировал ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

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