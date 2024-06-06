"Физрук и белые ночи": Команда Авито приняла участие в забеге на ПМЭФ

Объединённая команда Авито и Кисмет Capital Group приняли участие в традиционном утреннем забеге на ПМЭФ. Праздник спорта состоялся в четверг, 6 июня, и собрал любителей бега из разных компаний, самой многочисленной из которых стали Команда Авито и Кисмет Capital Group — более 50 человек приняли участие в мероприятии.
Забег прошёл по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга, мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров.
Среди них — Иван Таврин, основатель и глава компании Kismet Capital Group, управляющий директор Авито Влад Федулов и старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель.
По результатам забега, команда вошла в топ-5 победителей командного зачёта.
"Утренняя пробежка — это, в первую очередь, вызов для самого себя. Но именно она позволяет хорошо зарядиться на весь предстоящий день, и это прекрасная возможность начать встречи на ПМЭФ сразу перед стартом форума. Особенно вдохновляет, что такая большая команда участвовала от Авито", — поделился своими впечатлениями старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель.
Любители бега начали утро с разминки под руководством харизматичного "физрука" и группы поддержки. А после забега участников ждала зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром от Авито Услуг.
Авито не только стал партнёром забега, но и помогает россиянам заниматься спортом каждый день. На платформе за последний год, по сравнению с прошлым летом, спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 32%. Лечебной физкультурой (ЛФК) и стретчингом россияне стали интересоваться почти на 30% чаще, а спрос на услуги тренеров по пилатесу вырос почти в два раза. Йогой стали интересоваться почти на 60% чаще. Предлагать свои услуги специалисты на платформе стали в 1,5 раза чаще за тот же период.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.