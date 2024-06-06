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"Физрук и белые ночи": Команда Авито приняла участие в забеге на ПМЭФ

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объединённая команда Авито и Кисмет Capital Group приняли участие в традиционном утреннем забеге на ПМЭФ. Праздник спорта состоялся в четверг, 6 июня, и собрал любителей бега из разных компаний, самой многочисленной из которых стали Команда Авито и Кисмет Capital Group — более 50 человек приняли участие в мероприятии.

Фото: предоставлено Авито

Забег прошёл по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга, мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров.

Среди них — Иван Таврин, основатель и глава компании Kismet Capital Group, управляющий директор Авито Влад Федулов и старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель.

По результатам забега, команда вошла в топ-5 победителей командного зачёта.

"Утренняя пробежка — это, в первую очередь, вызов для самого себя. Но именно она позволяет хорошо зарядиться на весь предстоящий день, и это прекрасная возможность начать встречи на ПМЭФ сразу перед стартом форума. Особенно вдохновляет, что такая большая команда участвовала от Авито", — поделился своими впечатлениями старший управляющий директор "Авито Услуг" Артем Кумпель.

Любители бега начали утро с разминки под руководством харизматичного "физрука" и группы поддержки. А после забега участников ждала зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром от Авито Услуг.

Авито не только стал партнёром забега, но и помогает россиянам заниматься спортом каждый день. На платформе за последний год, по сравнению с прошлым летом, спрос на услуги фитнес-тренеров по всей стране вырос на 32%. Лечебной физкультурой (ЛФК) и стретчингом россияне стали интересоваться почти на 30% чаще, а спрос на услуги тренеров по пилатесу вырос почти в два раза. Йогой стали интересоваться почти на 60% чаще. Предлагать свои услуги специалисты на платформе стали в 1,5 раза чаще за тот же период.

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