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Занятость Экономическая политика

"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" объединяют усилия для содействия трудоустройству

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.

Фото: предоставлено Авито

Партнеры будут совместно проводить публичные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы, нацеленные на формирование у соискателей представлений о рынке труда, ориентации в сферах деятельности российского рынка трудоустройства и многообразии предлагаемых профессий.

Особое внимание будет уделено информации о действующих в Москве программах активной политики занятости. Также предусмотрены дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве. Среди них — популяризация востребованных промышленных профессий и привлечение кадров в приоритетные для столицы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.

Планируется наладить взаимодействие и с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.

"Авито Работа" создает цифровой продукт, помогающий работодателям и соискателям быстро и эффективно находить друг друга. Партнерство с флагманским проектом московской службы занятости — центром "Профессии будущего" — позволит нам привлечь больше работников в наиболее востребованные сферы деятельности при экспертной поддержке квалифицированных специалистов службы занятости. Только за последний год число предложений о работе на нашей платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. Весной этого года на "Авито" было размещено более 7 млн активных вакансий. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет предприятиям привлечь сотрудников, а соискателям — найти комфортное место работы", — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито Работы".

Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что Москва предоставляет огромные возможности для развития карьеры. Среди партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

"Наша агрегированная база включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий. Важно информировать кандидатов о возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня. Для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами. Один из них — онлайн-платформа "Авито Работа", совместно с которой мы планируем проводить совместные встречи и мероприятия на площадке нашего центра, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты", — поделился планами руководитель.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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