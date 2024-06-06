"Авито Работа" и центр "Профессии будущего" объединяют усилия для содействия трудоустройству

Московский центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.
Партнеры будут совместно проводить публичные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы, нацеленные на формирование у соискателей представлений о рынке труда, ориентации в сферах деятельности российского рынка трудоустройства и многообразии предлагаемых профессий.
Особое внимание будет уделено информации о действующих в Москве программах активной политики занятости. Также предусмотрены дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве. Среди них — популяризация востребованных промышленных профессий и привлечение кадров в приоритетные для столицы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.
Планируется наладить взаимодействие и с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.
"Авито Работа" создает цифровой продукт, помогающий работодателям и соискателям быстро и эффективно находить друг друга. Партнерство с флагманским проектом московской службы занятости — центром "Профессии будущего" — позволит нам привлечь больше работников в наиболее востребованные сферы деятельности при экспертной поддержке квалифицированных специалистов службы занятости. Только за последний год число предложений о работе на нашей платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. Весной этого года на "Авито" было размещено более 7 млн активных вакансий. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет предприятиям привлечь сотрудников, а соискателям — найти комфортное место работы", — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор "Авито Работы".
Руководитель Службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что Москва предоставляет огромные возможности для развития карьеры. Среди партнеров центра — более трех тысяч работодателей.
"Наша агрегированная база включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий. Важно информировать кандидатов о возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня. Для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами. Один из них — онлайн-платформа "Авито Работа", совместно с которой мы планируем проводить совместные встречи и мероприятия на площадке нашего центра, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты", — поделился планами руководитель.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают