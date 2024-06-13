Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в фестивале бега "Королева спорта"

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в семейном музыкальном фестивале бега "Королева спорта", который состоялся в День России в Самаре. Масштабное событие объединило более 2 500 профессионалов и любителей здорового образа жизни из 140 городов России.

Трасса забега проходила по набережной реки Волги. В соревнованиях приняли участие 16 сотрудников ТОАЗа. Они преодолевали дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км.

Александр Барков, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования агрегатов аммиака, занял 3 место в своей возрастной категории (мужчины, 18 — 29 лет) на дистанции 10 км. Его результат составил 42 минуты 6 секунд.

На финише всем участникам фестиваля вручили коллекционные медали с символом города.

"Постоянное участие сотрудников ТОАЗа в спортивных событиях — еще одна возможность продемонстрировать приверженность компании здоровому образу жизни. Забег стал не только проверкой своей физической подготовки, но и полезным досугом в кругу коллег. Корпоративная сила духа, сплоченный коллектив и мощная партнерская поддержка позволяют добиваться не только высоких результатов в спорте, но и ставить производственные рекорды", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.