Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в фестивале бега "Королева спорта"

Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в семейном музыкальном фестивале бега "Королева спорта", который состоялся в День России в Самаре. Масштабное событие объединило более 2 500 профессионалов и любителей здорового образа жизни из 140 городов России.
Трасса забега проходила по набережной реки Волги. В соревнованиях приняли участие 16 сотрудников ТОАЗа. Они преодолевали дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км.
Александр Барков, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта и обслуживания технологического оборудования агрегатов аммиака, занял 3 место в своей возрастной категории (мужчины, 18 — 29 лет) на дистанции 10 км. Его результат составил 42 минуты 6 секунд.
На финише всем участникам фестиваля вручили коллекционные медали с символом города.
"Постоянное участие сотрудников ТОАЗа в спортивных событиях — еще одна возможность продемонстрировать приверженность компании здоровому образу жизни. Забег стал не только проверкой своей физической подготовки, но и полезным досугом в кругу коллег. Корпоративная сила духа, сплоченный коллектив и мощная партнерская поддержка позволяют добиваться не только высоких результатов в спорте, но и ставить производственные рекорды", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.