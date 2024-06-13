Ремонт на миллион: "Пятёрочка" проводит новую акцию

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую акцию "Миллион на ремонт", в рамках которой разыграет среди участников ценные подарки для создания домашнего уюта, а также главный приз — сертификат на миллион рублей. Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" в 20 регионах России с 11 июня по 15 июля.

Принять участие может каждый гость, совершивший покупку на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте leto-5ka.ru. Розыгрыш призов будет проводиться еженедельно. Среди них: наборы для пикника и барбекю, садовая мебель, кухонная утварь, очиститель и увлажнитель для воздуха, кресло-груша, сплит-система, а также сертификаты для обустройства дома. Кроме этого, будет разыгран главный приз — миллион рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

Более того, "Пятёрочка" предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

Акция "Миллион на ремонт" пройдёт до 15 июля во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте leto-5ka.ru.