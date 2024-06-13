16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт на миллион: "Пятёрочка" проводит новую акцию "День соседей": 180 тысяч человек посетили мероприятия Центров местного сообщества "Из Италии с любовью": гости "Пятёрочки" могут приобрести стильные полотенца за 1 рубль Ритейлер провел первую межрегиональную конференцию франчайзи Один из крупнейших в стране распредцентров X5 Group открылся в Самаре

Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Ремонт на миллион: "Пятёрочка" проводит новую акцию

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую акцию "Миллион на ремонт", в рамках которой разыграет среди участников ценные подарки для создания домашнего уюта, а также главный приз — сертификат на миллион рублей. Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" в 20 регионах России с 11 июня по 15 июля.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

Принять участие может каждый гость, совершивший покупку на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте leto-5ka.ru. Розыгрыш призов будет проводиться еженедельно. Среди них: наборы для пикника и барбекю, садовая мебель, кухонная утварь, очиститель и увлажнитель для воздуха, кресло-груша, сплит-система, а также сертификаты для обустройства дома. Кроме этого, будет разыгран главный приз — миллион рублей. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать на сайте акции.

Более того, "Пятёрочка" предлагает своим гостям дополнительные возможности для получения ценных призов. Достаточно совершить покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.

Акция "Миллион на ремонт" пройдёт до 15 июля во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте leto-5ka.ru.

Реклама. ООО "Агроторг"
ERID: LjN8K9o4f
ИНН 7825706086

Гид потребителя

Последние комментарии

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30