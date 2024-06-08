В торговом комплексе "ГудОК" появится боулинг

В Самару вновь возвращается мода на боулинг. Еще один торговый комплекс - "ГудОК" - запланировал открытие заведения такого формата. Об этом Волга Ньюс сообщил владелец ТК Андрей Сурков.

"До сентября этого года состоится открытие боулинга Brooklyn Bowl, а до конца года - нескольких ресторанов Osteria Lora. Также в ближайшее время планируется подписание новых интересных концепций, которые будут представлены эксклюзивно в ТК "Гудок". Детали по всем пока не раскрываем. Но, например, откроется магазин Sela в новейшей концепции", - рассказал Андрей Сурков.

Brooklyn Bowl - это сеть боулинг-ресторанов с концертными площадками. Основал ее Артем Рахмеев в Тюмени. Также точки сети есть в Нижневартовске, Ижевске и Сургуте.

Сейчас в Самаре работают два боулинг-клуба. Один располагается в развлекательном клубе Paint House на 4-м проезде, второй - в KIN.UP на ул. Лесной, 23.

Brooklyn Bowl в августе также планируют открыть в торговом комплексе LETOUT, которым владеет брат Андрея Суркова - Геннадий.