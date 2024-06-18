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Экономика и бизнес

В Самаре переименуют гипермаркеты "Леруа Мерлен"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Леруа Мерлен" объявил об изменении торговой марки. Компания продолжит работу под новым брендом "Лемана ПРО" (Lemа́na PRO). Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

"Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения будет обновлен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году", — сообщили в компании.

Представители ритейлера объяснили расшифровку нового названия сети:

  • LE — LEADER (фр.) — лидер рынка;
  • Ma — MAISON (фр.) — дом, пространство;
  • Na — NATURE (фр.) — экологическая и социальная ответственность;
  • PRO — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.  

"Компания ставит себе задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2 °C. Для того, чтобы достичь этой цели, оставаться первыми и отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Смена названия придаст бренду больше актуальности, экспертности, ориентации на профессиональных клиентов и социально-экологическую ответственность", — считают в компании.

"Леруа Мерлен" ("Лема́на ПРО") специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сеть насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов, 6 распределительных центров. В Самаре работают 3 гипермаркета — в ТЦ "Космопорт", "Амбар", "Мега".

Брендом Leroy Merlin владеет французская компания Adeo, которая принадлежит семье Мюлье. В ее собственности также находятся другие крупные торговые сети - «Ашан» и Kiabi. В 2023 году Adeo передала управлением российским подразделением  Leroy Merlin местному менеджменту.

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