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Cosmos Hotel Group заинтересовалась недостроенной гостиницей на Солнечной

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гостиничный комплекс на пересечении улицы Солнечной и 8-й Просеки в Самаре планируется достроить. Им заинтересовалась федеральная сеть отелей Cosmos Hotel Group. Об этом Волга Ньюс рассказал один из владельцев ООО СЗ "Дом-75" Вячеслав Сидорович.

Фото: google.ru/maps

Компания "Дом-75" начала строить гостиницу в 2015 году. Предполагалось, что размещаться в ней будут пациенты, которые проходят амбулаторное лечение в находящимся по соседству онкоцентре, и семьи больных. Однако через несколько лет работы остановились. Объект законсервировали и даже выставили на продажу, но она не состоялась.

ООО СЗ "Дом-75" входит в ассоциацию строительных предприятий "Берег", которая известна возведением таких ЖК как "Логика", "Ливерпуль", "Радужный элит" и других. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, помимо Вячеслава Сидоровича владельцами компании являются Александр Катин, Юрий Зубков и Игорь Бояркин.

 

Теперь "Дом-75" планирует достроить здание. Необходимые документы для этого есть — разрешение на строительство и договор аренды участка.

"С "Промсвязьбанком" заключен кредитный договор по субсидируемой ставке 3-5% на достройку гостиницы. Стоимость — 1,4 млрд рублей. В процессе переговоров нашим объектом заинтересовалась федеральная сеть отелей Cosmos Hotel Group (партнер банка) как одним из проектов городских отелей, который удачно бы вписался в их портфель. Мы заключили договор управления. В течение года приводили проект в соответствии с требованиями Cosmos Hotel Group — по технологии, планировочным решениям, применяемому оборудованию. Сейчас наша задача — проверить смету. И в принципе можно будет выходить в банк для того, чтобы использовать возможности наших отношений для достройки объекта", — рассказал Волга Ньюс Вячеслав Сидорович.

По его словам, обновленный проект предусматривает обустройство четырехзвездочной гостиницы на 229 номеров с видовым рестораном на верхних этажах, благоустроенной прилегающей территорией и парковкой. Нормативный срок строительства и введения в эксплуатацию — около двух лет.

Cosmos Hotel Group входит в российскую инвестиционную корпорацию ПАО АФК "Система". Она владеет и управляет портфелем около 40 отелей с общим номерным фондом более 10 000 номеров в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Алтае, Волгограде, Казани, Грозном и других городах России.

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