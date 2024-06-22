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Преступления Происшествия

Тольяттинец убил собутыльника, который ночью во сне положил на него руку

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Тольятти передано уголовное дело 37-летнего жителя с. Подстепки Ставропольского района, который убил своего собутыльника.

Органом предварительного следствия установлено, что страдающий синдромом зависимости от алкоголя мужчина  3 апреля вечером пришел в гости к ранее знакомому товарищу в дом № 66 по ул. Свердлова. В квартире в это время уже отдыхал гость хозяина квартиры, с которым в течении дня они распивали спиртное. Употребив совместно еще три бутылки водки, все мужчины легли спать.

"Поскольку спальное место было всего одно, во время сна хозяин квартиры случайно обнял рукой тело своего гостя, что стало причиной ссоры между спавшими в одной кровати обвиняемым и гостем, впоследствии переросшей в драку. Хозяин квартиры пытался успокоить и разнять мужчин, но обвиняемый схватил гостя за одежду и с силой вытолкал в подъезд. После чего мужчины, не заходя в квартиру, снова продолжили драку. Хозяин квартиры в разборку вмешиваться не стал и ушел за алкогольными напитками в круглосуточный магазин. По дороге его догнал обвиняемый и заявил, что он только что убил ножом его гостя и показал ему этот нож и руки в крови. Испугавшись, хозяин квартиры передумал идти в магазин, вернулся в подъезд, где увидел своего гостя, издававшего хрипы, лежащего на лестничной клетке у почтовых ящиков", - говорится в релизе пресс-службы прокуратуры Автозаводского района.

Вызвать "скорую помощь" и сотрудников полиции ввиду волнения и сильного алкогольного опьянения он не смог и лег спать, а обвиняемый, вернувшись в квартиру, отмыл руки от крови, переоделся в одежду хозяина и убежал.

Согласно заключению эксперта потерпевшему нанесено четыре ножевых ранения в шею и плечо, а также 10 ударов руками и ногами в область головы. Множественные колото-резаные ранения шеи с повреждением сосудов шеи, осложнившиеся обильной кровопотерей, повлекли смерть человека.

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