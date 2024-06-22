Вячеслав Федорищев предложил главе Кинеля сменить место работы

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с главой Кинеля Александром Прокудиным, чтобы обсудить вопросы, обозначенные жителями. Во время рабочей поездки руководитель региона получил множество жалоб и обращений, касающихся практически всех сфер деятельности.

"Я приехал для того, чтобы от людей услышать, какие у нас есть большие задачи, проблемы. Вопросов очень много, и мы их вместе будем решать", — отметил Вячеслав Федорищев в начале встречи с руководителем муниципалитета. Врио губернатора напомнил, что у мемориала семье Володичкиных не горит Вечный огонь. Его зажигают только на праздники. "Так быть не должно. Мы с вами решение приняли. Неправильно под юбилей Победы подгадывать. Попробуем сделать быстрее", — подчеркнул глава региона.

Большое количество обращений касалось вывоза твердых коммунальных отходов. "Вы здесь, на месте, знаете, что дело не только в тарифе. Дело в организации работы компаниями, которые занимаются обращением с ТКО, — считает врио губернатора. — По тарифу Правительство Самарской области приняло решение. В понедельник мы это решение протокольно утвердим. Далее будет большая работа документальная с бумагами. Но мы работу организуем так, чтобы в индивидуальных домах переход произошел уже с 1 сентября. И люди это почувствовали. Далее следующим этапом, чуть позже, будет переход и многоквартирных домов тоже на этот тариф".

Это решение сегодня озвучил Вячеслав Федорищев во время встречи с людьми. А они, в свою очередь интересовались, будет ли компенсация по ранее уплаченным платежам. "Это не получится. Мы понимаем почему — по юридическим причинам. Но то, что мы точно знаем, что мы максимально быстро это решение претворим в жизнь. Уверен, нас поддержат и депутаты Самарской губернской области. Это решение давно назрело, что мы обязаны его принять. Но очень важно, как потом компании, которые работают, будут улучшать свою деятельность здесь, на месте", — обратил внимание руководитель области.

Вячеслав Федорищев отметил, что во время общения люди просили зайти во дворы, чтобы лично убедиться, как на самом деле обстоят дела с вывозом ТКО. "Мы видели, как безобразно организовано складирование мусора: прямо на улицах, на перекрестках. Это беспорядок, — подчеркнул он. — Порядок идет от вас, от вашей команды. Поэтому здесь необходимо усиливаться, очень системно подойти к вопросу".

Отдельная тема — ремонт и строительство дорог в городе. "Было много обращений, я вам все передам. Но вы же все знаете, вы здесь ездите и ходите каждый день", — отметил врио губернатора. Он обратил внимание на организацию дорожного движения. Где-то нет тротуаров, пешеходных переходов на городских дорогах. А ведь это напрямую влияет на безопасность движения. "Это базовая вещь. Этого не сделано. Пока. Но я уверен, что вы очень быстро эту ситуацию поправите во взаимодействии с ГАИ", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил про качество благоустройства городской среды, в частности, привокзальной территории. Работы были выполнены благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На приведение территории в порядок были выделены десятки миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. А недоделок оказалось достаточное количество, в том числе, неработающий фонтан. "Люди все ждут, потому что они заплатили за это своими налогами", — заявил врио губернатора и поставил Александру Прокудину задачу исправить ситуацию.

Глава региона добавил, что Александр Прокудин в администрации Кинеля работает уже давно. Поэтому должен знать все проблемные вопросы людей и системно их решать. "Нужно оперативнее решать задачи, — акцентировал внимание руководителя муниципалитета Вячеслав Федорищев. — Мне, как руководителю, который третью неделю работает здесь, с одной стороны, точно не хватает организации работы на месте. С другой стороны, вы человек очень опытный. Поэтому я вам предлагаю все, что мы сейчас обсудили с вами, с вашей командой, завершить, устранить и перейти на новую работу".