В ловушке маркетплейсов: самарские ТЦ ждут перемены

Выживут только гибкие. Стремительный рост онлайн-торговли поставил торговые центры в невыгодное положение. В Самаре это осложняется еще и высоким уровнем конкуренции. Уж слишком много в городе построили ТЦ. Да и не хотят покупатели посещать просто здания со скоплением магазинов. Какое будущее ждет торговые центры? И как они меняются уже сейчас? Ответы на эти вопросы Волга Ньюс узнал у владельцев самарских ТЦ и экспертов.

"Невыгодное положение"

В Самаре 88 торговых центров, и город всё еще остается лидером в России по обеспеченности жителей такими площадями. О проблемах с их загрузкой в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов:

"Отчасти это связано с развитием онлайн-торговли, отчасти с тем, что в Самаре много ТЦ. Поэтому торговые центры начинают перепрофилироваться. У нас в основном часть площадей отдают под фитнес-центры и развлекательные зоны. В Москве, например, ТЦ перепрофилируются в общественные пространства, площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний".

Эксперты прогнозируют, что онлайн-торговля продолжит набирать обороты, и это в значительной степени может ослабить позиции традиционных торговых центров. По мнению директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, будущее ТЦ будет зависеть от их способности адаптироваться к новым условиям. Успешные стратегии есть.

"В 2023 году онлайн-продажи в России выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, что наглядно демонстрирует разрыв между онлайн- и офлайн-торговлей. Это давление привело к пересмотру арендных ставок. Ритейлеры требуют более выгодных условий из-за падения офлайн-продаж, а некоторые из них вообще закрывают свои физические магазины. Кроме того, онлайн-компании предлагают широкий ассортимент товаров по более низким ценам, что ставит ТЦ в невыгодное положение. В ответ на эти вызовы торговые центры разрабатывают и внедряют различные стратегии для повышения трафика. Одним из наиболее эффективных методов является реконцепция пространства. ТЦ превращаются в многофункциональные центры, предлагающие развлечения, фитнес, рестораны и различные услуги", — рассказал эксперт.

По его словам, ожидается смещение акцента на омниканальные стратегии, где онлайн и офлайн-продажи объединяются для создания единого покупательского опыта. По прогнозам аналитиков, к 2025 году около 50% всех продаж будет проходить через омниканальные платформы.

"Торговые центры также будут фокусироваться на уникальности своих предложений, предоставляя товары и услуги, которых нельзя найти онлайн, — например, эксклюзивные магазины и сервисы. Инвестиции в "зеленые" технологии и устойчивые практики, такие как энергоэффективные здания и экопродукты, будут соответствовать меняющимся взглядам потребителей. Суммируя всё вышесказанное, можно заключить, что торговые центры, которые сумеют адаптироваться к новым экономическим и технологическим реалиям, предоставляя уникальный покупательский опыт и интегрируя онлайн и офлайн-продажи, будут иметь больше шансов на успешное будущее", — считает Ярослав Кабаков.

Развлечения вытесняют торговлю

Крупные самарские торговые центры, судя по всему, и идут по этому пути, в связи с чем на нехватку покупателей и недостаток в арендаторах мало кто жалуется. Хотя практически все согласились с наличием общероссийской проблемы снижения трафика и загруженности ТЦ.

"Сейчас в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) "Вива Лэнд" резкого снижения количества посетителей мы не наблюдаем. Но подобная тенденция объяснима. Она начала развиваться во время пандемии коронавируса. Действовали ограничительные меры, люди стали реже ходить в ТЦ, активно развивалась онлайн-торговля. Уход некоторых брендов с российского рынка эту тенденцию укрепил. Однако трафик в "Вива Лэнде" в целом просел лишь на 5% — сейчас ежемесячно ТРК посещают до миллиона посетителей. Из крупных мировых брендов у нас закрылись лишь Adidas и Nike, но в скором времени, благодаря оперативной работе отдела развития, на их месте начали работу другие магазины. В их числе — турецкий бренд спортивной направленности. Adidas, Nike, Puma в обновленном формате также присутствуют в нашем ТРК. Сейчас площади торгового центра заняты на 95%. Постепенно рынок девелопмента оживает и продолжает развиваться как в онлайн, так и в офлайн-форматах", — прокомментировали Волга Ньюс в администрации "Вива Лэнда".

И всё же владелец ТРК отказался от планов по строительству второй очереди комплекса. Теперь он собирается возвести по соседству с "Вива Лэндом" жилье.

Президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков (владеет ТК "Амбар" и LETOUT — бывший "Московский") в свою очередь отметил, что хоть маркетплейсы и забрали часть клиентов, продолжают показывать положительную динамику роста, это не помешает развитию офлайн-торговли, и она продолжит существовать.

"Во время пандемии коронавируса посещаемость ТЦ значительно снизилась из-за ограничений. В это время маркетплейсы как раз и привлекли большое количество новых покупателей. Они продолжают активно развиваться на текущем этапе. Сейчас покупатель может даже диван купить, не выходя из дома. Но рост маркетплейсов не будет бесконечным. Торговый центр — это место, где можно получить эмоции, совершить покупки и пообщаться вживую. В то же время люди больше не хотят посещать привычные ТЦ, где есть только магазины. Поэтому мы стремимся создать синергию между шопингом, развлечениями и другими проектами, такими как многофункциональные центры (МФЦ). Также работаем над формированием эксклюзивного пула арендаторов, чтобы отличаться от других ТЦ", — рассказал Геннадий Сурков.

По его словам, торговые площади "Амбара" на сегодняшний день заполнены на 100%. Ежемесячно комплекс принимает более 1,2 млн человек. Увеличение потока покупателей ожидается за счет развития макрорайона "Амград", который строят за "Амбаром".

Что касается LETOUT, то заполняемость его площадей с 2021 года увеличилась с 24% до 82%. Количество посетителей меньше, чем у "Амбара", — 9 млн за 2023 год (примерно по 750 тыс. человек в месяц)

"С открытием новых магазинов и развлекательных партнерских точек трафик соразмерно растет. В августе в LETOUT начнет работать уникальный формат боулинга, ресторана и концертной площадки Brooklyn Bowl, осенью — большой магазин "Детский мир", — добавил Геннадий Сурков.

И, кстати, рядом с LETOUT также продолжают строить крупный ЖК — "Рассвет". Очевидно, выбор локации был неслучайным.

ТРК "Аврора Молл" получает выгоду от своего месторасположения. Он находится в густонаселенном спальнике, на самом загруженном перекрестке Самары — улиц Аэродромной и Авроры.

"В зоне охвата проживает более 1 млн человек, так как транспортная доступность объекта очень хорошая — легко добраться пешком, на общественном или личном транспорте. Всё это позволяет даже на фоне спада покупательской активности, которую отмечает наша индустрия по всей стране, не терять в трафике. А благодаря профессиональной команде управления объектом и активным маркетинговым

мероприятиям нам удается наращивать аудиторию. Проблем с загрузкой мы не испытываем. Трафик за 2023 год вырос на 10%, за первый квартал 2024 года — на 7%. Ежемесячно нашими гостями становятся более миллиона человек", — рассказала руководитель проекта "Аврора Молл" Ирина Михайловская.

Что касается площадей ТРК, то для аренды пригодны 100 тыс. кв. м и свободными остаются только 3,5%.

"С 2022 года "Аврора Молл" находится в активной фазе реновации. Проект стал лучшим в номинации "Лучшая реконцепция" в федеральной премии Российского совета торговых центров в 2023 году. Мы

обновили зоны общего пользования, изменили брендинг, привлекаем новых арендаторов, создаем кластеры — детский, спортивный, фэшн, активно развиваем кластер развлечений и привлекаем новые гастро-концепции в зону фуд-парка. Сейчас проводим ротацию арендаторов, чтобы упростить путь клиента и предоставить возможность покупать все необходимое в одной зоне. Например, детский кластер представлен полностью на 4-м этаже. В планах — создание еще нескольких тематических зон, усиление объекта новыми интересными арендаторами. В 2024 году будет обновлен фитнес-центр. Он станет более удобным и современным, чтобы поддержать тренд на ЗОЖ", — добавила Ирина Михайловская.

По ее словам, сейчас ТЦ снова становятся важным местом досуга для семьи, особенно в регионах. Поэтому развлекательная составляющая — ее разнообразие, технологичность, доступность для разных категорий граждан по доходу — является ключевым привлекающим фактором для целевой аудитории.

"Также наши арендаторы поддерживают омниканальный подход в маркетинге: чем больше точек коммуникации с клиентом — тем выше конверсия. Мы поддерживаем их в этом подходе. Все акции и новости доступны не только в непосредственной точке продаж, но и на онлайн-ресурсах "Аврора Молл", — отметила руководитель проекта.

ООО "Виктор и Ко Мега Парк", которое владеет ТРК "Космопорт" и ТК "Гудок", также сейчас делает акцент на развлекательном сегменте. В торговых центрах проводят спортивные состязания, мастер-классы, детские праздники, фэшн-показы, фестивали моды.

"ТРК "Космопорт" остается лидером среди самарских ТЦ по посещаемости. Ежемесячно он встречает больше 1,5 млн посетителей. В рамках реновации комплекса усилилась досугово-развлекательная составляющая, расширилось предложение общественного питания, fashion-сегмента и бытовой техники, открылся фитнес-центр DDX. Весной начали работать магазины 11 российских и международных брендов. Ведется работа на повышение статусности арендаторов. Здесь работают единственные в Самаре бутики "Карл Лагерфельд" (женский и мужской отделы). В этом году запланировано открытие магазина итальянского бренда Furla", — рассказал владелец компании Андрей Сурков.

Данных по посещаемости и загрузке ТК "Гудок" бизнесмен не озвучил. Чисто внешне, свободных площадей в комплексе еще много, но постепенно число арендаторов увеличивается.

"Здесь открыли свои двери более 10 новых брендов, в том числе Elis, Gloria Jeans, Modis, Henderson, федеральные сети автосалонов, а также обосновался музей "Самара Космическая". До сентября этого года состоится открытие боулинга Brooklyn Bowl, а до конца года — нескольких ресторанов Osteria Lora. Также в ближайшее время планируется подписание новых интересных концепций, которые будут представлены эксклюзивно в ТК "Гудок". Детали по всем пока не раскрываем. Но, например, откроется магазин Sela в новейшей концепции", — сообщил Андрей Сурков.

ТЦ "Мега" в скором времени решит проблему простоя площадей IKEA. По информации пресс-службы комплекса, уже есть договоренность о том, что их арендует маркетплейс "Мегамаркет". Также запланировано расширение предложений для гостей:

"В fashion-сегменте с начала 2024 г. открылось несколько новых магазинов, которые заняли площадь более 5000 кв. м. Среди них — Gloria Jeans, Familia, Mark Formelle, Fun Day и другие. В мае начали работать бренды Kuppersberg и единственный в городе шоу-рум интерьеров для ванных комнат "Итана". К открытию готовятся Mag Jeans и магазин электроники "Все Смарт".

В остальном ТК делает ставку на многопрофильность — наличие магазинов и гипермаркетов разного формата и брендов, развлекательного центра Scandy RestoPark, пространства для встреч "МЕГА пляж", где можно отдохнуть и бесплатно заниматься спортом с тренерами, и станции для сортировки мусора. Покупателей также завлекают мероприятиями для детей и взрослых. Здесь проводят фестивали, мастер-классы, концерты, конкурсы, тренировки, экомарафоны.

Прогноз на прибыль

По мнению декана факультета городского и регионального развития НИУ "Высшая школа экономики" Евгения Михайленко, доходность именно развлекательной функции ТЦ в ближайшие годы будет расти, а непосредственно торговой — снижаться.

"В последние годы значимость развлекательной функции и общественного питания существенно выросла. Теперь ТЦ — это пространство социализации, прогулки и досуга. Что касается магазинов, то развитие интернет-торговли превратило ТЦ для ряда горожан, преимущественно молодых, в выставочные центры, где можно посмотреть и потрогать, но не покупать товар. Это снижает концентрацию потоков и трансформирует образ ТЦ", — считает Евгений Михайленко.

Очевидно, трансформации самарским торговым центрам не избежать, да и многие проводят реновации. Но владельцы придумали свой вариант сохранения потока клиентов. В непосредственной близости к торговым центрам те же бизнесмены строят огромные жилые комплексы, буквально подводя покупателя к ТЦ.