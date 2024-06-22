Два человека погибли и четыре пострадал в ДТП в Кинель-Черкасском районе

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В субботу, 22 июня, в Кинель-Черкасском районе в 12:20 55-летний водитель автомобиля Ravon Gentra на 105 км трассы "Самара - Бугуруслан" не справился с рулевым управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Datsun on-DO, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области