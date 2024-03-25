Чужие долги: что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Мошенники используют разные способы завладения деньгами граждан. Один из них — оформление займа на чужое имя. Такое может произойти, если человек потерял паспорт или его украли, а также в случае, если мошенникам удалось взломать аккаунт, получить доступ к персональным данным и авторизоваться на сайте банка или микрофинансовой организации. Как действовать, если мошенники взяли на ваше имя кредит или заем, в том числе онлайн, - в этой статье.
Проверка кредитной истории
Чтобы узнать, не числятся ли за вами чужие долги, важно регулярно проверять свою кредитную историю. Информацию обо всех кредитах и займах банки и микрофинансовые организации (МФО) передают в бюро кредитных историй (БКИ). Таких организаций в России несколько. Поэтому сначала нужно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о том, в каких БКИ хранится ваша кредитная история. Такой запрос может быть сделан через "Госуслуги", кредитные организации или МФО.
Дальше нужно обращаться в конкретные БКИ. В ответах будут указаны не только количество незакрытых кредитов и общий объем задолженности, но и детали по каждому отдельному займу: в какой организации, когда, на какую сумму и на каких условиях он был выдан. Дважды в год эту информацию БКИ обязаны предоставить бесплатно в электронном виде (на бумажном носителе — один раз в год). За последующие обращения придется заплатить.
Когда обращаться в полицию
Если в ответах БКИ вы увидели заем, который не оформляли, нужно обратиться в полицию. В заявлении нужно указать все имеющиеся сведения о займе и предоставить как можно больше доказательств, что заем оформили посторонние люди. Подойдут выписки с ваших банковских счетов и карт о том, что заемные средства не поступали. Если был утрачен паспорт, приложите соответствующую справку об этом из полиции. В кредитном отчете из БКИ может быть видно, что мошенники использовали чужой номер мобильного телефона. Для подтверждения, что вам принадлежит другой номер мобильного телефона, к заявлению стоит приложить справку от оператора мобильной связи.
Наряду с обращением в полицию необходимо уведомить о случившемся кредитора — банк или МФО. Напишите заявление, что вы не заключали договор, денег не получали, а подпись в договоре ставили не вы либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт был утрачен, приложите копию справки из полиции.
Кроме того, вы всегда можете обратиться в Банк России через Интернет-приемную, приложив необходимые документы.
Не стоит забывать, что микрофинансовые организации состоят в саморегулируемых организациях (СРО), данная информация размещена на сайте Банка России. В СРО можно обратиться для осуществления дополнительного контроля за действиями МФО. За несоблюдение базовых и внутренних стандартов СРО вправе предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений, наложить штраф или применить иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации.
Одновременно можно обратиться с соответствующим иском в суд. Соберите максимум документов, касающихся займа и доказывающих, что вы не имеете к нему отношения. В частности, в банке или МФО нужно взять заверенные копии договора займа (кредитного договора) и всех приложений к нему, паспорта заемщика, предоставленные кредитору при оформлении займа, реквизитов банковского счета или карты, куда были перечислены деньги, кассового ордера или распоряжения о списании денег со счета.
Постарайтесь выяснить данные сотрудника, который оформил договор, и адрес офиса, где это произошло. При невозможности непосредственного получения вами этих доказательств они могут быть истребованы у кредитора судом по вашему ходатайству.
Финансовая безопасность
Чтобы снизить риски оформления посторонними займа на ваше имя, соблюдайте основные правила финансовой безопасности:
- берегите свои документы и сразу заявляйте в полицию, если потеряли паспорт;
- не позволяйте копировать (фотографировать) ваш паспорт в отсутствие установленных законом оснований для обработки персональных данных;
- установите на свои гаджеты антивирус, регулярно его обновляйте;
- на всех аккаунтах подключите двухфакторную идентификацию;
- не переходите по сомнительным ссылкам, чтобы не поймать вирусную программу, сохраняйте в закладках интернет-страницы, которыми пользуетесь регулярно (в строке браузера должен быть значок закрытого замка, что означает безопасное соединение);
- никому не сообщайте коды из банковских SMS и данные своих счетов и карт.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.