Чужие долги: что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Мошенники используют разные способы завладения деньгами граждан. Один из них — оформление займа на чужое имя. Такое может произойти, если человек потерял паспорт или его украли, а также в случае, если мошенникам удалось взломать аккаунт, получить доступ к персональным данным и авторизоваться на сайте банка или микрофинансовой организации. Как действовать, если мошенники взяли на ваше имя кредит или заем, в том числе онлайн, - в этой статье.

Проверка кредитной истории

Чтобы узнать, не числятся ли за вами чужие долги, важно регулярно проверять свою кредитную историю. Информацию обо всех кредитах и займах банки и микрофинансовые организации (МФО) передают в бюро кредитных историй (БКИ). Таких организаций в России несколько. Поэтому сначала нужно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о том, в каких БКИ хранится ваша кредитная история. Такой запрос может быть сделан через "Госуслуги", кредитные организации или МФО.

Дальше нужно обращаться в конкретные БКИ. В ответах будут указаны не только количество незакрытых кредитов и общий объем задолженности, но и детали по каждому отдельному займу: в какой организации, когда, на какую сумму и на каких условиях он был выдан. Дважды в год эту информацию БКИ обязаны предоставить бесплатно в электронном виде (на бумажном носителе — один раз в год). За последующие обращения придется заплатить.

Когда обращаться в полицию

Если в ответах БКИ вы увидели заем, который не оформляли, нужно обратиться в полицию. В заявлении нужно указать все имеющиеся сведения о займе и предоставить как можно больше доказательств, что заем оформили посторонние люди. Подойдут выписки с ваших банковских счетов и карт о том, что заемные средства не поступали. Если был утрачен паспорт, приложите соответствующую справку об этом из полиции. В кредитном отчете из БКИ может быть видно, что мошенники использовали чужой номер мобильного телефона. Для подтверждения, что вам принадлежит другой номер мобильного телефона, к заявлению стоит приложить справку от оператора мобильной связи.

Наряду с обращением в полицию необходимо уведомить о случившемся кредитора — банк или МФО. Напишите заявление, что вы не заключали договор, денег не получали, а подпись в договоре ставили не вы либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт был утрачен, приложите копию справки из полиции.

Кроме того, вы всегда можете обратиться в Банк России через Интернет-приемную, приложив необходимые документы.

Не стоит забывать, что микрофинансовые организации состоят в саморегулируемых организациях (СРО), данная информация размещена на сайте Банка России. В СРО можно обратиться для осуществления дополнительного контроля за действиями МФО. За несоблюдение базовых и внутренних стандартов СРО вправе предъявить требования об обязательном устранении выявленных нарушений, наложить штраф или применить иные меры, установленные внутренними документами саморегулируемой организации.

Одновременно можно обратиться с соответствующим иском в суд. Соберите максимум документов, касающихся займа и доказывающих, что вы не имеете к нему отношения. В частности, в банке или МФО нужно взять заверенные копии договора займа (кредитного договора) и всех приложений к нему, паспорта заемщика, предоставленные кредитору при оформлении займа, реквизитов банковского счета или карты, куда были перечислены деньги, кассового ордера или распоряжения о списании денег со счета.

Постарайтесь выяснить данные сотрудника, который оформил договор, и адрес офиса, где это произошло. При невозможности непосредственного получения вами этих доказательств они могут быть истребованы у кредитора судом по вашему ходатайству.

Финансовая безопасность

Чтобы снизить риски оформления посторонними займа на ваше имя, соблюдайте основные правила финансовой безопасности: