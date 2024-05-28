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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

"Из Италии с любовью": гости "Пятёрочки" могут приобрести стильные полотенца за 1 рубль

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торговая сеть "Пятёрочка" запустила летнюю акцию и предлагает всем своим гостям собрать комплект стильных полотенец Cassera Casa. С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно приобрести по цене от 1 рубля при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

Фото: предоставлено торговой сетью "Пятёрочка"

Итальянская коллекция Cassera Casa состоит из 10 полотенец и 2 ковриков для ванной, представленных в трёх цветах и разных размерах. В ее основе лежат натуральные материалы, все детали текстиля внимательно проработаны. Изделия идеально подойдут для использования в ванной комнате, на кухне или для занятий спортом. Благодаря превосходной впитываемости и быстрому высыханию они станут незаменимыми помощниками.

Чтобы купить полотенце от известного бренда за 1 рубль, необходимо совершать покупки с картой лояльности Х5 Клуба и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. Дополнительно их можно получить за приобретение товаров-партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

При накоплении 40 наклеек гостю сети станет доступна покупка полотенца или коврика для ванной от известного итальянского бренда со скидкой от 70% — в зависимости от типа изделия, а за 80 наклеек — по цене от 1 рубля. Приобрести текстиль возможно также по прайсовой стоимости от 599 до 1 499 рублей.

Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете или в мобильном приложении "Пятёрочка". Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте style.5ka.ru.

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