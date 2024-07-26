На Пятой просеке в Самаре построят двухэтажный выставочный зал

В Самаре на Пятой просеке планируют построить выставочный зал. Мэрия опубликовала решение о согласовании его архитектурно-градостроительного облика.
Объект будет двухэтажным, общей площадью почти 900 кв. метров. Он расположится рядом с лицеем "Спутник" на участке с кадастровым номером 63:01:0638003:4748. Земля находится в частной собственности.
Заявителем на получение согласования выступала Галина Минькина.
Последние комментарии
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!