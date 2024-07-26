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Строительство Строительство и недвижимость

На Пятой просеке в Самаре построят двухэтажный выставочный зал

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на Пятой просеке планируют построить выставочный зал. Мэрия опубликовала решение о согласовании его архитектурно-градостроительного облика.

Фото: roscadastres.com

Объект будет двухэтажным, общей площадью почти 900 кв. метров. Он расположится рядом с лицеем "Спутник" на участке с кадастровым номером 63:01:0638003:4748. Земля находится в частной собственности.

Заявителем на получение согласования выступала Галина Минькина.

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