Названы самые популярные торговые центры Самары

Владельцы торговых центров Самары поделились с Волга Ньюс данными о посещаемости комплексов. Лидером оказался ТРК "Космопорт" Андрея Суркова.

"ТРК "Космопорт" остается лидером среди самарских ТЦ по посещаемости. Ежемесячно он встречает более 1,5 млн посетителей. В рамках реновации комплекса усилилась досугово-развлекательная составляющая, расширилось предложение общественного питания, fashion-сегмента и бытовой техники, открылся фитнес-центр DDX. Весной начали работать магазины 11 российских и международных брендов. Ведется работа на повышение статусности арендаторов. Здесь работают единственные в Самаре бутики "Карл Лагерфельд" (женский и мужской отделы). В этом году запланировано открытие магазина итальянского бренда Furla", — рассказал владелец ООО "Виктор и Ко Мега Парк" Андрей Сурков.

А вот данных по посещаемости другого своего торгового центра — "Гудок" — компания предоставлять не стала. Чисто внешне, свободных площадей в комплексе еще много, а вот покупателей наоборот достаточно скромное количество. Привлекать посетителей планируют за счет открытия развлекательных площадок — боулинга Brooklyn Bowl, нескольких ресторанов Osteria Lora. Также рядом планируется строительство нового жилого комплекса.

Второй по посещаемости — ТК "Амбар". Ежемесячно комплекс принимает более 1,2 млн человек. Увеличение потока покупателей ожидается за счет развития макрорайона "Амград", который строят за "Амбаром".

"Мы стремимся создать синергию между шопингом, развлечениями и другими проектами, такими как многофункциональные центры (МФЦ). Также работаем над формированием эксклюзивного пула арендаторов, чтобы отличаться от других ТЦ", — рассказал владелец ТК, президент холдинга "Глобал Вижн" Геннадий Сурков.

Третий — ТРК "Аврора Молл". Ежемесячно его посещают более одного миллиона человек.

"Трафик за 2023 год вырос на 10%, за первый квартал 2024 года — на 7%.", — рассказала руководитель проекта "Аврора Молл" Ирина Михайловская. По ее словам, в ТРК продолжается реновация. В частности, проводится ротация арендаторов, чтобы упростить путь клиента. В планах — создание еще нескольких тематических зон, усиление объекта новыми интересными арендаторами. В 2024 году будет обновлен фитнес-центр. Он станет более удобным и современным, чтобы поддержать тренд на ЗОЖ.

На четвертом месте по посещаемости расположился ТРК "Вива Лэнд". Ежемесячно туда приходят до одного миллиона человек. Недавно владелец ТРК отказался от планов по строительству второй очереди комплекса. Теперь он собирается возвести по соседству с "Вива Лэндом" жилье. И это, скорее всего, увеличит число посетителей торгового центра.

Замыкает пятерку ТК LETOUT (бывший "Московский"). Ежемесячно его посещают около 750 тыс. человек.

"С открытием новых магазинов и развлекательных партнерских точек трафик соразмерно растет. В августе в LETOUT начнет работать уникальный формат боулинга, ресторана и концертной площадки Brooklyn Bowl, осенью — большой магазин "Детский мир", — добавил Геннадий Сурков.

И, кстати, рядом с LETOUT также продолжают строить крупный ЖК — "Рассвет". Очевидно, выбор локации был неслучайным.

Также мы включили в рейтинг ТК "МЕГА". Хотя его представители данных по посещаемости не предоставили, его популярность не оспаривается, учитывая масштабы работы и расположение в крупном микрорайоне.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе торговым центрам придется менять подход к работе. Читайте подробно об этом в статье Волга Ньюс.