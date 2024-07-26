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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Ростову" — 1:3

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 июля, в Самаре во втором туре Премьер-лиги "Крылья Советов" на домашнем поле проиграли "Ростову" — 3:1.

Уже на 10 минуте ростовчане могли выйти вперед - после углового Кирилл Щетинин пробил в каркас ворот. На 15 минуте шанс был у "Крыльев" - после подачи мяч отлетел Владиславу Шитову, который пробил через себя, мяч прошел над перекладиной.

Под конец первого тайма после подачи Даниила Уткина мяч в свои ворота срезал защитник самарцев Александр Солдатенков — 0:1. На 63 минуте "Ростов" удвоил преимущество. Гол забил Егор Голенков, ранее выступавший за "Крылья Советов".

И уже на 65 минуте самарцы ответили точным ударом Орозко — 1:2. На 73 минуте "сине-жёлтые" забили третий мяч - отличился Андрей Лангович.

На 87 минуте самарцы остались в меньшинстве, вторую желтую получил Роман Евгеньев.

Следующий матч "Крылья Советов" сыграют 2 августа с махачкалинским "Динамо" в рамках Кубка России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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