"Крылья Советов" уступили "Ростову" — 1:3

В пятницу, 26 июля, в Самаре во втором туре Премьер-лиги "Крылья Советов" на домашнем поле проиграли "Ростову" — 3:1.

Уже на 10 минуте ростовчане могли выйти вперед - после углового Кирилл Щетинин пробил в каркас ворот. На 15 минуте шанс был у "Крыльев" - после подачи мяч отлетел Владиславу Шитову, который пробил через себя, мяч прошел над перекладиной.

Под конец первого тайма после подачи Даниила Уткина мяч в свои ворота срезал защитник самарцев Александр Солдатенков — 0:1. На 63 минуте "Ростов" удвоил преимущество. Гол забил Егор Голенков, ранее выступавший за "Крылья Советов".

И уже на 65 минуте самарцы ответили точным ударом Орозко — 1:2. На 73 минуте "сине-жёлтые" забили третий мяч - отличился Андрей Лангович.

На 87 минуте самарцы остались в меньшинстве, вторую желтую получил Роман Евгеньев.

Следующий матч "Крылья Советов" сыграют 2 августа с махачкалинским "Динамо" в рамках Кубка России.