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Суды Происшествия

Повар из Самары получил 15 лет за подготовку теракта в Шереметьево

МОСКВА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пятницу, 26 июля, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария, признав их виновными в подготовке по заказу Службы безопасности Украины теракта в аэропорту Шереметьево.

Как передает ТАСС, Ковылкова суд приговорил к 15 годам лишения свободы, с отбыванием трех лет в тюрьме, а остальных в колонии строгого режима. Также он заплатит 600 тыс. руб. штрафа. Дарий получил 22 года лишения свободы (из них три также в тюрьме) и штраф в 600 тысяч.

Сообщается, что признавший вину частично Дарий и полностью раскаявшийся в содеянном Ковылков должны были получить от кураторов из силовых структур Украины за теракт в Шереметьево три тысячи долларов.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу было установлено, что мужчины планировали взорвать с помощью дронов около семи топливных цистерн на Центральной заправочной станции в московском аэропорту Шереметьево.

Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался Ковылков, а Дарий готовил будущих участников диверсий в запрещенных в РФ Telegram-каналах, просил присылать ему за денежное вознаграждение фотографии совершенных преступлений в России.

Обоим фигурантам после задержания вменили подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5) и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).

В прениях сторон прокуратура попросила для Ковылкова и Дария наказание в виде 21 и 28 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей.

Выступая в суде с последним словом, обвиняемые просили учесть их сотрудничество и содействие следствию, заявили, что осознали свои преступные действия и попросили о снисхождении при назначении им наказания.

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