Повара из Самары судят за попытку теракта в аэропорту Шереметьево

В Москве Второй западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело о подготовке к теракту. Одним из обвиняемых является повар из самарского компьютерного клуба Илья Ковылков. Об этом сообщает ТАСС.
По версии следствия, от Ковылкова требовалось предоставлять информацию по изготовлению взрывчатых устройств и покупать компоненты для них. А Дарий должен был с беспилотника сбросить взрывчатку на топливные резервуары в аэропорту Шереметьево. За это они получили бы $3 тыс. от куратора из Украины по фамилии Филипчук.
Мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку участия в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5) и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).
Обвинение попросило для Ковылкова и Дария 21 и 28 лет лишения свободы. Приговор вынесут 26 июля.
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