В пятницу, 26 июля, после продолжительной болезни в возрасте 58 лет скончался самарский актер Александр Марушев.

Он играл в Самарском драмтеатре, в театре СамАрт, а также снимался в сериалах.

"Его яркие актерские работы в спектаклях "Сиротливый запад", "Лес", "Ромео и Джульетта", "Пианино в траве" останутся в памяти друзей, коллег и зрителей. Скорбим. Наши соболезнования родным и близким Александра Марушева", — сообщается в группе драмтеатра в "ВКонтакте".

Среди кинопроектов, в которых он участвовал, сериалы "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Спросите медсестру", "Последний бой", "Мост", "Чужой", "Сердце ангела" и много других.

Прощание с Александром Марушевым пройдет с 11:00 28 июля на ул. Самарская, 168-28.