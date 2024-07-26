В пятницу, 26 июля, после продолжительной болезни в возрасте 58 лет скончался самарский актер Александр Марушев.
Он играл в Самарском драмтеатре, в театре СамАрт, а также снимался в сериалах.
"Его яркие актерские работы в спектаклях "Сиротливый запад", "Лес", "Ромео и Джульетта", "Пианино в траве" останутся в памяти друзей, коллег и зрителей. Скорбим. Наши соболезнования родным и близким Александра Марушева", — сообщается в группе драмтеатра в "ВКонтакте".
Среди кинопроектов, в которых он участвовал, сериалы "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Мажор", "Спросите медсестру", "Последний бой", "Мост", "Чужой", "Сердце ангела" и много других.
Прощание с Александром Марушевым пройдет с 11:00 28 июля на ул. Самарская, 168-28.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.