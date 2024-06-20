Positive Technologies провела конференцию по ИБ в Самаре

Компания Positive Technologies, лидер рынка результативной кибербезопасности, 18 июня впервые провела в Самаре конференцию Positive Tech Day. Площадка выступила главным местом встречи топ-менеджеров крупных компаний Поволжья, руководителей IT-отделов и специалистов по ИБ и ИТ.

В I квартале 2024 года количество инцидентов увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основной фокус киберпреступников был направлен на получение конфиденциальной информации (54%) и нарушение основной деятельности организаций (33%). Положительный тренд демонстрирует важность моментально обнаруживать угрозы безопасности — и еще быстрее реагировать на них.

На Positive Tech Day в Самаре эксперты Positive Technologies поделились своим видением результативности кибербезопасности. Участники узнали об актуальных киберугрозах современного рынка ИБ, а также получили практические советы по построению эффективной системы защиты от недопустимых событий. Например, Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies, рассказал о региональной специфике ИБ и готовности местных организаций к отражению атак. Участники конференции также обсудили влияние технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на сферу информационной безопасности.

Также на мероприятии был представлен отдельный трек для разработчиков "DevSecOps на Волге". Эксперты обсудили, из чего состоит практика безопасной разработки, как правильно выбирать и применять AppSec-инструменты. Особое внимание уделялось необходимости командного взаимодействия в процессе работы.