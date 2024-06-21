"Крылья" сыграют с махачкалинским "Динамо" в первом туре Fonbet Кубка России

Утверждено расписание группового этапа "Пути РПЛ" Fonbet Кубка России.
"Крылья Советов" сыграют в группе А с "Динамо" (Москва), "Спартаком" и "Динамо" (Махачкала).
Точные даты будут определены позднее.
1 тур. 30 июля — 1 августа "Динамо" (Махачкала) — "Крылья Советов"
2 тур. 13 — 15 августа "Крылья Советов" — "Спартак"
3 тур. 27 — 29 августа "Динамо" (Москва) — "Крылья Советов"
4 тур. 17 — 19 сентября "Спартак" — "Крылья Советов"
5 тур. 1 — 3 октября "Крылья Советов" — "Динамо" (Махачкала)
6 тур. 22 — 24 октября "Крылья Советов" — "Динамо" (Москва)
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!