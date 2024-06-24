В Самаре прошел турнир по пляжному волейболу "Волга.Солнце.Молодежь"

На площадках, расположенных на Красноармейском спуске набережной Волги в Самаре, завершился первый областной турнир по пляжному волейболу в формате 4×4 для студентов вузов и ссузов.
Несмотря на непогоду, яркий спортивный праздник собрал более 150 игроков, 24 команды студентов вузов и ссузов Самарской области. Участие в нем приняли 13 команд среднее специальных (ссузы) и 11 сборных высших учебных заведений (вузы) Самарской области. В составе каждой играли по два юноши и две девушки.
В финальном матче среди команд вузов встретились сборные Самарского государственного социально-педагогического университета и Тольяттинского госуниверситета. Самарцы выиграли и стали первыми победителями турнира "Волга.Солнце.Молодежь". В финале среди команд ссузов команда колледжа СамГТУ обыграла соперников из Поволжского государственного колледжа и заняла первое место.
На церемонии награждения депутат Самарской губернской думы, координатор партпроекта "Единой России" "Детский спорт" Роман Балтер отметил, что в следующем году турнир "Волга. Солнце. Молодежь" может пройти с участием команд из вузов и ссузов со всего Приволжского федерального округа.
"Я думаю, что мы этот турнир выведем на следующий год на ПФО, это как минимум. И проведем его на самой лучшей, самой большой набережной в России, в Самаре", — уверен парламентарий.
Организаторами турнира стали областная федерация волейбола при поддержке министерства спорта, министерства молодежной политики и министерства образования и науки Самарской области. Инициировали проведение спортивных соревнований актив партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области и "Молодая Гвардия Единой России".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.