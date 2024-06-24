В Самаре прошел турнир по пляжному волейболу "Волга.Солнце.Молодежь"

На площадках, расположенных на Красноармейском спуске набережной Волги в Самаре, завершился первый областной турнир по пляжному волейболу в формате 4×4 для студентов вузов и ссузов.

Несмотря на непогоду, яркий спортивный праздник собрал более 150 игроков, 24 команды студентов вузов и ссузов Самарской области. Участие в нем приняли 13 команд среднее специальных (ссузы) и 11 сборных высших учебных заведений (вузы) Самарской области. В составе каждой играли по два юноши и две девушки.

В финальном матче среди команд вузов встретились сборные Самарского государственного социально-педагогического университета и Тольяттинского госуниверситета. Самарцы выиграли и стали первыми победителями турнира "Волга.Солнце.Молодежь". В финале среди команд ссузов команда колледжа СамГТУ обыграла соперников из Поволжского государственного колледжа и заняла первое место.

На церемонии награждения депутат Самарской губернской думы, координатор партпроекта "Единой России" "Детский спорт" Роман Балтер отметил, что в следующем году турнир "Волга. Солнце. Молодежь" может пройти с участием команд из вузов и ссузов со всего Приволжского федерального округа.

"Я думаю, что мы этот турнир выведем на следующий год на ПФО, это как минимум. И проведем его на самой лучшей, самой большой набережной в России, в Самаре", — уверен парламентарий.

Организаторами турнира стали областная федерация волейбола при поддержке министерства спорта, министерства молодежной политики и министерства образования и науки Самарской области. Инициировали проведение спортивных соревнований актив партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области и "Молодая Гвардия Единой России".