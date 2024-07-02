Спортсмены СНПЗ показали достойный результат на Летних играх "Роснефти"

На стадионе "Локомотив" в Самаре завершились XIX Летние спортивные игры "Роснефти". В течение трех дней девять команд дочерних предприятий компании боролись за звание самых сильных, быстрых и выносливых. Нашлось место и для интеллектуальных баталий.

Сызранский НПЗ был представлен во всех видах соревнований: баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, силовом двоеборье, легкоатлетическом кроссе и эстафете, настольном теннисе, бильярде, стрельбе и перетягивании каната.

По итогам всех этапов сборная СНПЗ заняла почетное 4 место. Достойный результат, учитывая высокий уровень подготовки соперников.

Команда Сызранского НПЗ постоянно участвует в летних и зимних корпоративных спартакиадах, побеждая в различных видах, но основной своей задачей на предприятии считают не подготовку отдельных чемпионов, а развитие массового спорта. Поэтому на главные корпоративные старты выходят все: главные специалисты и рядовые операторы, молодежь и умудренные опытом нефтяники, показывая, что главное — это систематические занятия спортом и здоровый образ жизни.

В команде предприятия есть и свои лидеры — высокие результаты показали легкоатлеты, взяв золото в мужской эстафете 4×400 м (Владимир Журжин, Илья Эзбин, Леонид Лобанов, Максим Ильин). Кроме того, Илья Эзбин завоевал "бронзу" в забеге на 1000 м. Девушки в эстафете стали третьими (Екатерина Горбатовская, Дарья Пашина, Анастасия Семенкина, Марина Кравченко).

Среди лидеров Игр — баскетболисты (3 место), шахматист Илья Проломов (3 место) и легкоатлет Илья Эзбин, показавший третий результат в стрельбе. Главный инженер СНПЗ Юрий Кузнецов занял 2 место в состязаниях по бильярду, значительно улучшив показатели сборной.

Абсолютным лидером Игр стала команда Новокуйбышевского НПЗ. "СамараНИПИнефть" — серебряным призером, бронза досталась команде Куйбышевского НПЗ.

Представители СНПЗ уверены, что к следующим Летним играм, которые состоятся через год, мастерство спортсменов выйдет на новый уровень, тем более что на заводе созданы все условия для успешных тренировок.

Так, для сотрудников предприятия доступно бесплатное посещение заводского ФОК "Надежда", лыжной базы и велопроката с отличным инвентарем, а по колдоговору заводчанам компенсируют стоимость абонемента в любой фитнес-клуб города, отдельно поощряются обладатели золотых значков ГТО. Для популяризации спорта в "Надежде" регулярно проводятся Дни здоровья для сотрудников предприятия и членов их семей. На средства нефтяников в Сызрани открыта ледовая "Роснефть Арена", где с удовольствием занимаются не только сами нефтепереработчики, но и жители города.

На СНПЗ идут рука об руку со спортом уже несколько поколений работников — одна только история заводской спартакиады "Здоровье" насчитывает почти 60 лет, и количество видов спорта и участников с каждым годом в ней только растут.