16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерина Снигирь: "Кадровый проект "Команда развития Самарской области" — в духе времени" В Самарской области объявят конкурс на разработку туристического бренда региона Пресс-секретарем врио губернатора Вячеслава Федорищева стала журналист из Новокуйбышевска Движение по дороге в обход Тольятти могут открыть на следующей неделе Корпорацию развития Самарской области возглавил тульский чиновник

Облправительство Власть и политика

Екатерина Снигирь: "Кадровый проект "Команда развития Самарской области" — в духе времени"

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Координатор образовательной программы "Капитаны" в Самарской области, проектный менеджер и организатор всероссийских, региональных событий в сфере образования, предпринимательства и молодежной политики, амбассадор Росмолодежь.Гранты Екатерина Снигирь поделилась мнением о о прошедшей на этой неделе прямой линии губернатора и о том, почему важно привлекать молодежь к работе на благо региона.

"Для активных, молодых, неравнодушных людей — это возможность попробовать свои силы и претендовать на работу в органах власти", — считает Екатерина Снигирь. — На этой неделе прошла прямая линия с врио губернатора нашего региона, где были затронуты многие темы, которые волнуют самарцев. Вячеслав Андреевич — открытый и амбициозный руководитель, это уже показали первые месяцы работы в регионе".

По словам Екатерины Снигирь, большие планы, четкие цели и прямое общение с гражданами вселяют надежду на то, что темпы развития Самарской области будут наращиваться.

"Что понравилось лично мне, как представителю активной молодежи региона, — это вектор на улучшение социальной жизни области, причем при непосредственном участии жителей, - поясняет она. - Призыв к действиям, открытость и равные возможности для всех, кто готов менять жизнь региона, были неоднократно озвучены Вячеславом Андреевичем в ходе эфира. Развитие экономики, наращивание туристического потенциала, благоустройство каждого района, двора области — все это невозможно без активного участия и поддержки жителей".

Она рассказала, что ее вдохновляет инициатива и неравнодушие жителей региона, привлечение их к диалогу и совместному действию.

"Сегодня все это стало ориентирами в работе власти и главы региона. Стартовавший кадровый проект "Команда развития Самарской области" — в духе времени. Для молодых, идейных, активных людей — это хороший стимул попробовать свои силы и претендовать на работу в госструктурах во благо нашего региона, а для Самарской области — это реальный проект, который даст возможность аккумулировать лучшие идеи для наработки новых практик. Вместе мы сможем сделать нашу Самарскую область сильнее и лучше", - заключила Екатерина Снигирь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4