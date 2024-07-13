Екатерина Снигирь: "Кадровый проект "Команда развития Самарской области" — в духе времени"

Координатор образовательной программы "Капитаны" в Самарской области, проектный менеджер и организатор всероссийских, региональных событий в сфере образования, предпринимательства и молодежной политики, амбассадор Росмолодежь.Гранты Екатерина Снигирь поделилась мнением о о прошедшей на этой неделе прямой линии губернатора и о том, почему важно привлекать молодежь к работе на благо региона.

"Для активных, молодых, неравнодушных людей — это возможность попробовать свои силы и претендовать на работу в органах власти", — считает Екатерина Снигирь. — На этой неделе прошла прямая линия с врио губернатора нашего региона, где были затронуты многие темы, которые волнуют самарцев. Вячеслав Андреевич — открытый и амбициозный руководитель, это уже показали первые месяцы работы в регионе".

По словам Екатерины Снигирь, большие планы, четкие цели и прямое общение с гражданами вселяют надежду на то, что темпы развития Самарской области будут наращиваться.

"Что понравилось лично мне, как представителю активной молодежи региона, — это вектор на улучшение социальной жизни области, причем при непосредственном участии жителей, - поясняет она. - Призыв к действиям, открытость и равные возможности для всех, кто готов менять жизнь региона, были неоднократно озвучены Вячеславом Андреевичем в ходе эфира. Развитие экономики, наращивание туристического потенциала, благоустройство каждого района, двора области — все это невозможно без активного участия и поддержки жителей".

Она рассказала, что ее вдохновляет инициатива и неравнодушие жителей региона, привлечение их к диалогу и совместному действию.

"Сегодня все это стало ориентирами в работе власти и главы региона. Стартовавший кадровый проект "Команда развития Самарской области" — в духе времени. Для молодых, идейных, активных людей — это хороший стимул попробовать свои силы и претендовать на работу в госструктурах во благо нашего региона, а для Самарской области — это реальный проект, который даст возможность аккумулировать лучшие идеи для наработки новых практик. Вместе мы сможем сделать нашу Самарскую область сильнее и лучше", - заключила Екатерина Снигирь.