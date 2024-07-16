"Тольяттиазот" провел корпоративный турнир по рыбной ловле

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ТОАЗ организовал для сотрудников юбилейный десятый турнир по рыбной ловле. В соревнованиях приняли участие около 50 представителей различных цехов и подразделений Компании — всего 22 команды. Корпоративный турнир, который длился шесть часов, прошел на озере около села Ташла Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"