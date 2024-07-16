"Тольяттиазот" провел корпоративный турнир по рыбной ловле

ТОАЗ организовал для сотрудников юбилейный десятый турнир по рыбной ловле. В соревнованиях приняли участие около 50 представителей различных цехов и подразделений Компании — всего 22 команды. Корпоративный турнир, который длился шесть часов, прошел на озере около села Ташла Самарской области.
Победителями стали Николай Петров и Борис Погорелов — машинисты насосных установок цеха по производству карбамида № 08К. Вес их улова составил 8,6 кг.
Второе место заняли главный инженер компании Андрей Кургин и слесарь-ремонтник цеха№ 25 Павел Клящин. Они же победили в номинации "Самый крупный экземпляр", выловив карпа весом почти 3 кг.
Бронзовые призеры — представители цеха № 01А: старший мастер цеха Игорь Чужов и оператор ДПУ Евгений Ветчинкин.
Все участники соревнований награждены дипломами, а победители — кубками и специальными тематическими призами предприятия.
"Тольяттиазот" круглогодично организует корпоративный досуг для сотрудников. Тренинги, экскурсии по городам России, интеллектуальные квизы, соревнования по различным видам спорта — все это помогает развиваться, укреплять здоровье и вырабатывать командный дух", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.