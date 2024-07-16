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Массовый спорт Спорт

"Тольяттиазот" провел корпоративный турнир по рыбной ловле

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ организовал для сотрудников юбилейный десятый турнир по рыбной ловле. В соревнованиях приняли участие около 50 представителей различных цехов и подразделений Компании — всего 22 команды. Корпоративный турнир, который длился шесть часов, прошел на озере около села Ташла Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Победителями стали Николай Петров и Борис Погорелов — машинисты насосных установок цеха по производству карбамида № 08К. Вес их улова составил 8,6 кг.

Второе место заняли главный инженер компании Андрей Кургин и слесарь-ремонтник цеха№ 25 Павел Клящин. Они же победили в номинации "Самый крупный экземпляр", выловив карпа весом почти 3 кг.

Бронзовые призеры — представители цеха № 01А: старший мастер цеха Игорь Чужов и оператор ДПУ Евгений Ветчинкин.

Все участники соревнований награждены дипломами, а победители — кубками и специальными тематическими призами предприятия.

"Тольяттиазот" круглогодично организует корпоративный досуг для сотрудников. Тренинги, экскурсии по городам России, интеллектуальные квизы, соревнования по различным видам спорта — все это помогает развиваться, укреплять здоровье и вырабатывать командный дух", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

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