Сотрудники "Тольяттиазота" пробежали марафон в Самаре

Спортивное событие собрало около 4 000 профессионалов и любителей из 200 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Трассы седьмого международного марафона на Кубок главы Самары проходили по знаковым местам города: Струковский сад, Самарский академический театр драмы имени Максима Горького, Пушкинский сквер, площадь имени Валериана Куйбышева и площадь Славы, мост через реку Самару. Все дистанции были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).
23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 05А Александр Киреев и аппаратчик цеха тепловодоснабжения Татьяна Гринько впервые стартовали на дистанции 42,2 км, которая проходила в два круга.
Также в первый раз на марафон заявились дети сотрудника "Тольяттиазота": сыновья оператора ДПУ цеха по производству аммиака № 07А Дмитрия Чурсаева преодолевали дистанции 300 и 600 м. Виктор Чурсаев занял седьмое место.
На финише каждый участник получил коллекционную медаль.
"Сотрудники "Тольяттиазота" регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Опыт занятий физкультурой и ведения здорового образа жизни распространяем и на подрастающее поколение — дети, глядя на спортивных родителей, также участвуют в забегах и уже показывают достойные результаты", — рассказал директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.