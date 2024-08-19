Сотрудники "Тольяттиазота" пробежали марафон в Самаре

Спортивное событие собрало около 4 000 профессионалов и любителей из 200 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Трассы седьмого международного марафона на Кубок главы Самары проходили по знаковым местам города: Струковский сад, Самарский академический театр драмы имени Максима Горького, Пушкинский сквер, площадь имени Валериана Куйбышева и площадь Славы, мост через реку Самару. Все дистанции были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

23 сотрудника ТОАЗа при поддержке спортивного сообщества Уралхим Run Factory участвовали в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 05А Александр Киреев и аппаратчик цеха тепловодоснабжения Татьяна Гринько впервые стартовали на дистанции 42,2 км, которая проходила в два круга.

Также в первый раз на марафон заявились дети сотрудника "Тольяттиазота": сыновья оператора ДПУ цеха по производству аммиака № 07А Дмитрия Чурсаева преодолевали дистанции 300 и 600 м. Виктор Чурсаев занял седьмое место.

На финише каждый участник получил коллекционную медаль.

"Сотрудники "Тольяттиазота" регулярно принимают участие в массовых спортивных соревнованиях, активно проявляют себя в корпоративных турнирах и чемпионатах. Опыт занятий физкультурой и ведения здорового образа жизни распространяем и на подрастающее поколение — дети, глядя на спортивных родителей, также участвуют в забегах и уже показывают достойные результаты", — рассказал директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.