Житель Самарской области избил до смерти знакомого из-за ссоры с его подругой

В Чапаевске правоохранители задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в избиении, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 2 сентября мужчина выпивал у своего 55-летнего знакомого. В доме также была подруга хозяина жилища. В какой-то момент подозреваемый поссорился с ней, и за женщину заступился хозяин квартиры. В результате гость избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек