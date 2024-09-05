Житель Самарской области избил до смерти знакомого из-за ссоры с его подругой

В Чапаевске правоохранители задержали 41-летнего местного жителя по подозрению в избиении, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 2 сентября мужчина выпивал у своего 55-летнего знакомого. В доме также была подруга хозяина жилища. В какой-то момент подозреваемый поссорился с ней, и за женщину заступился хозяин квартиры. В результате гость избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.