В Самарской области состоялся "Матч добра"

В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу "Матч Добра" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия" ГАУ СО "Самара Арена".

В соревнованиях приняли участие 27 команд, в том числе три команды девочек из республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области и города Москвы. Наш регион представляли несколько команд, в том числе воспитанники клуба "Крылья Мечты" и атлеты, проживающие в психоневрологических интернатах Самарской области.

По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.

В рамках "Матча добра" прошла инклюзивная футбольная встреча атлетов Специальной олимпиады с командой ветеранов футбола. В ней сыграли ветераны футбольного клуба "Крылья Советов" - Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Сергей Чеснакас, Александр Орешников и другие. А для женских команд-участниц были организованы мастер-классы от футболисток женского клуба "Крылья Советов" Софии Прокопьевой и Елизаветы Пинчук.

Специальная олимпиада России была основана 25 лет назад и является одной из самых крупных национальных программ в этом движении. Отделения работают в 70 регионах страны.

"Мы регулярно проводим соревнования регионального и всероссийского уровня при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Ежегодно проходит не менее 15 комплексных соревнований по 30 видам спорта", - сообщил генеральный директор Специальной олимпиады России Егор Лебедев.

Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" с целью укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях Специальной олимпиады предоставляет людям с особенностями интеллектуального развития возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами своей жизни.

В целях поддержки и развития физкультуры и спорта на территории Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева разработана программа "Мастер спорта".

Организатором соревнований выступило региональное отделение Специальной олимпиады России в Самарской области, которое возглавляет Елена Маркелова, при поддержке промышленных предприятий и благотворительных фондов региона. В проведении соревнований помогали волонтеры.