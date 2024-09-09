В Самарской области состоялся "Матч добра"

В течение трех дней в Самаре проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады по мини-футболу "Матч Добра" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Около 200 атлетов с особенностями интеллектуального развития сыграли в мини-футбольном турнире на тренировочных площадках "Восход" и "Энергия" ГАУ СО "Самара Арена".
В соревнованиях приняли участие 27 команд, в том числе три команды девочек из республик Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Краснодарского и Красноярского края, Вологодской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской области и города Москвы. Наш регион представляли несколько команд, в том числе воспитанники клуба "Крылья Мечты" и атлеты, проживающие в психоневрологических интернатах Самарской области.
По результатам предварительных игр команды поделились на несколько дивизионов, внутри которых разыгрывались итоговые места по системе плей-офф. Победители и призеры, в число которых вошли и команды Самарской области, были награждены медалями, дипломами, кубками и сувенирной продукцией.
В рамках "Матча добра" прошла инклюзивная футбольная встреча атлетов Специальной олимпиады с командой ветеранов футбола. В ней сыграли ветераны футбольного клуба "Крылья Советов" - Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Сергей Чеснакас, Александр Орешников и другие. А для женских команд-участниц были организованы мастер-классы от футболисток женского клуба "Крылья Советов" Софии Прокопьевой и Елизаветы Пинчук.
Специальная олимпиада России была основана 25 лет назад и является одной из самых крупных национальных программ в этом движении. Отделения работают в 70 регионах страны.
"Мы регулярно проводим соревнования регионального и всероссийского уровня при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Ежегодно проходит не менее 15 комплексных соревнований по 30 видам спорта", - сообщил генеральный директор Специальной олимпиады России Егор Лебедев.
Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" с целью укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие в соревнованиях Специальной олимпиады предоставляет людям с особенностями интеллектуального развития возможность развивать физическое здоровье, демонстрировать мужество, испытывать радость от общения с другими участниками соревнований, обмениваться с ними опытом, делиться памятными моментами своей жизни.
В целях поддержки и развития физкультуры и спорта на территории Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева разработана программа "Мастер спорта".
Организатором соревнований выступило региональное отделение Специальной олимпиады России в Самарской области, которое возглавляет Елена Маркелова, при поддержке промышленных предприятий и благотворительных фондов региона. В проведении соревнований помогали волонтеры.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.