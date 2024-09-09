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Массовый спорт Спорт

При поддержке "Тольяттиазота" в Комсомольском районе открыли уличную спортплощадку

ТОЛЬЯТТИ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" поддержал реализацию общественного проекта "Спорт для всех" в рамках губернаторской программы "СОдействие". Программа обеспечивает поддержку инициатив жителей региона по развитию социальной инфраструктуры, привлекая внебюджетные источники.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Уличный спортивный комплекс в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 348 кв. м предназначен для воркаута, занятий баскетболом и волейболом. На территории площадки расположены все необходимые тренажеры, включая шведскую стенку, разноуровневые турники, баскетбольные щиты. Специальное покрытие травмобезопасно и рассчитано на длительную интенсивную эксплуатацию. Комплекс подходит для тренировок как подростков, так и взрослого населения.

"Одной из приоритетных задач корпоративной политики "Тольяттиазота" является поддержка и развитие спорта в регионе присутствия. Предприятие выступает организатором международных соревнований и партнером региональных турниров, поддерживает городские спортивные школы. Корпоративные команды ТОАЗа на регулярной основе принимают участие в спортивных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень подготовки. Личный пример взрослых — отличный способ формирования основ здорового образа жизни подрастающего поколения, а открытие подобных площадок мотивирует на занятия спортом и делает его комфортным и общедоступным", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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