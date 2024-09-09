При поддержке "Тольяттиазота" в Комсомольском районе открыли уличную спортплощадку

"Тольяттиазот" поддержал реализацию общественного проекта "Спорт для всех" в рамках губернаторской программы "СОдействие". Программа обеспечивает поддержку инициатив жителей региона по развитию социальной инфраструктуры, привлекая внебюджетные источники.
Уличный спортивный комплекс в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 348 кв. м предназначен для воркаута, занятий баскетболом и волейболом. На территории площадки расположены все необходимые тренажеры, включая шведскую стенку, разноуровневые турники, баскетбольные щиты. Специальное покрытие травмобезопасно и рассчитано на длительную интенсивную эксплуатацию. Комплекс подходит для тренировок как подростков, так и взрослого населения.
"Одной из приоритетных задач корпоративной политики "Тольяттиазота" является поддержка и развитие спорта в регионе присутствия. Предприятие выступает организатором международных соревнований и партнером региональных турниров, поддерживает городские спортивные школы. Корпоративные команды ТОАЗа на регулярной основе принимают участие в спортивных мероприятиях, демонстрируя высокий уровень подготовки. Личный пример взрослых — отличный способ формирования основ здорового образа жизни подрастающего поколения, а открытие подобных площадок мотивирует на занятия спортом и делает его комфортным и общедоступным", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.