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Массовый спорт Спорт

21 сентября в Самарской области пройдет "Кросс нации"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 21 сентября состоится Всероссийский день бега "Кросс нации", в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Фото: Министерство спорта Самарской области

В забеге - трассы на 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км.

Зарегистрироваться на участие в спортивном празднике можно до 19 сентября в личном кабинете на "Госуслугах". Участником соревнований может стать любой желающий, получивший допуск врача.

Комиссия по допуску участников будет работать с 16 сентября в "МТЛ Арене", а в день старта - на "Чайке". В комиссию нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинский допуск.

В программе:

10:00 - старт на 1000 м для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше

11:00 - старт массового забега на 2000 м

11:25 - старт на 4000 м для юношей и девушек 2005 года рождения и младше

11:50 - старт на 4000 м для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше

12:15 - старт на 6000 м для девушек 2005 года рождения и младше

12:55 - старт на 8000 м для юношей 2005 года рождения и младше, женщин 2004 года рождения и старше

13:40 - старт на 12000 м для мужчин 2004 года рождения и старше.

В день старта для удобства участников будут запущены дополнительные автобусы маршрута №50 от Барбошиной Поляны в направлении поселка Управленческий и обратно.

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