В Самаре стартовали соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

Во вторник, 17 сентября, в Самаре начались очередные международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF.

Их участниками стали 23 команды — это 120 специалистов по киберугрозам. В этом году VolgaCTF проходят в 14 раз.

VolgaCTF является одним из крупнейших соревнований среди программистов в России и отвечает задачам двух программ "Информационная безопасность" и "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Поддержка программ цифровой трансформации на территории Самарской области определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития, презентованной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Развитие всех сфер жизнедеятельности и экономики тесно связано с цифровой трансформацией общества и эффективным государственным управлением", — отмечал глава региона.

Соревнования VolgaCTF открыл руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от правительства Самарской области поприветствовал участников. Обращаясь к собравшимся, он пожелал успехов и подчеркнул особую значимость ИБ-направления в современных условиях.

"ИБ-специалисты — это солдаты, они защищают наших граждан, отражая атаки разной сложности на важные электронные площадки и сервисы", — отметил спикер.

Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал о формате проведения VolgaCTF в этом году, а также резюмировал: "За 14 лет VolgaCTF полюбились ребятам. Когда мы только начинали, даже и не думали, что вот так из местных студенческих соревнований вырастит федеральный и международный бренд. Из года в год растет география участников, что очень радует. Ежегодно мы получаем обратную связь от ребят, которая мотивирует нас развиваться, становиться лучше, а соревнования делать более интересными".

Отборочный этап VolgaCTF 2024 собрал больше 4 тыс. ребят со всего мира. Финал соревнований будет проходить по 20 сентября. География участников традиционно обширна: это команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Самары, Томска, Новосибирска, а также из Казахстана и Монголии.

"VolgaCTF — это одни из крупнейших соревнований в области ИБ. Мне интересна и близка эта тема, поэтому стараюсь не оставаться в стороне от таких мероприятий. Для меня VolgaCTF — это не только рассмотрение ИБ с другого ракурса, но и общение с единомышленниками, обмен опытом, знаниями, это практика. От участия жду именно этого", — поделился Даниил Газизулин, участник из Иннополиса.

В рамках VolgaCTF 17 и 18 сентября пройдет конференция, в ходе которой выступят с тематическими докладами представители ведущих компаний отрасли и независимые специалисты. Они расскажут о различных разработках в области информационной безопасности. Также состоится круглый стол на тему "Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка", на котором эксперты обсудят, кого не хватает на рынке информационной безопасности, сколько и как готовят ИБ-специалистов, какие у них должны быть навыки.