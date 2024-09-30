ХК "Лада" поиграл в гостях у "Металлурга"

Игроки "Лады" потерпели выездное поражение от действующего обладателя Кубка Гагарина.

Тренеры тольяттинского коллектива внесли несколько изменений в состав в преддверии матча в Магнитогорске, ставшего дебютным для именинника Егора Морозова — защитник в свой 22-й день рождения обосновался в третьей паре обороны, где его партнером оказался Глеб Семенов. Кроме того, в заявку вернулись Владислав Семин, Никита Михайлов и Алексей Ожгихин, а место в воротах занял Александр Трушков. В запас на этот раз переместились Владислав Подъяпольский, Максим Минеев, Евгений Калабушкин, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев.

В стартовом игровом отрезке инициативой владели хозяева и на 9-й минуте они повели в счете, реализовав с первой же попытки большинство — Александр Петунин удачно сработал на подставлении после наброса Робина Пресса от синей линии. 1:0. В начале второй трети "Металлург" развил успех благодаря точному выстрелу Бориса Осиповича с ползоны. 2:0. Далее игра обрела более вязкий характер, что было на руку магнитогорцам, однако подопечные Олега Браташа в третьем периоде серьезно усилили натиск на ворота "сталеваров" и под конец основного времени им удалось наконец-то огорчить Илью Набокова, когда на скамейке штрафников одновременно находились двое хоккеистов магнитогорской команды, а вместо Александра Трушкова на площадку вышел шестой полевой. Егор Черников с острого угла загнал шайбу в сетку — 2:1. За пару оставшихся минут до финальной сирены волжане не смогли спастись и перевести встречу в овертайм. Итог — поражение.

Теперь "Лада" переезжает в Нижнекамск, где 2 октября сыграет против "Нефтехимика".