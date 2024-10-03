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Образование Общество

Участники ассоциации опорных вузов "Т Плюс" подвели первые итоги работы

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась рабочая онлайн-встреча совета ассоциации опорных вузов ПАО "Т Плюс". Энергетики и представители высших учебных заведений Поволжья и Урала подвели промежуточные итоги совместной работы и поделились лучшими практиками.

Ассоциация была учреждена в феврале 2024 года в Самаре. Ее цель — повысить привлекательность теплоэнергетики и увеличить число студентов, стремящихся построить свою карьеру в холдинге.

Участники встречи отметили важность проведения профориентационной работы не только со студентами, но и со школьниками. В частности, высокую эффективность продемонстрировал проект "Инженерный теплоэнергетический класс", реализованный Кировским филиалом "Т Плюс". Его участниками стали 34 ученика 10-х классов двух учебных заведений Кирова. Ребята принимали участие в профориентационных конкурсах, лекциях, посещали действующие энергетические объекты. Профильная программа обучения заинтересовала многие школы города, а также Министерство образования Кировской области. В результате в учебном году 2024–2025 гг. инженерные классы открылись в четырех школах для 108 ребят. При этом в планах расширить географию проекта до 19 учебных заведений.

Еще один успешный проект — "Энергия будущего". Он реализуется Самарским филиалом "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом. Его участники — студенты профильного теплоэнергетического факультета — проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от "Т Плюс". Благодаря проекту число трудоустроенных выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 — в 2024 году.

"Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. Это позволило увеличить в компании долю принятых на работу молодых сотрудников до 35 лет на 10%, количество оплачиваемых практикантов — в 3,5 раза, трудоустроенных студентов на 45%, а количество сотрудников, принятых на дуальное обучение, выросло в 4,5 раза. Нам удалось увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз. Это помогло повысить процент укомплектованности персоналом, уменьшилось среднее количество открытых критичных вакансий на 17%. В 2025 планируем расширить географию влияния ассоциации на остальные филиалы Группы", — отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Т Плюс" Ольга Литвинова.

Планируется, что в 2025 году к ассоциации присоединятся еще три филиала энергокомпании.

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