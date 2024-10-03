Участники ассоциации опорных вузов "Т Плюс" подвели первые итоги работы

Состоялась рабочая онлайн-встреча совета ассоциации опорных вузов ПАО "Т Плюс". Энергетики и представители высших учебных заведений Поволжья и Урала подвели промежуточные итоги совместной работы и поделились лучшими практиками.
Ассоциация была учреждена в феврале 2024 года в Самаре. Ее цель — повысить привлекательность теплоэнергетики и увеличить число студентов, стремящихся построить свою карьеру в холдинге.
Участники встречи отметили важность проведения профориентационной работы не только со студентами, но и со школьниками. В частности, высокую эффективность продемонстрировал проект "Инженерный теплоэнергетический класс", реализованный Кировским филиалом "Т Плюс". Его участниками стали 34 ученика 10-х классов двух учебных заведений Кирова. Ребята принимали участие в профориентационных конкурсах, лекциях, посещали действующие энергетические объекты. Профильная программа обучения заинтересовала многие школы города, а также Министерство образования Кировской области. В результате в учебном году 2024–2025 гг. инженерные классы открылись в четырех школах для 108 ребят. При этом в планах расширить географию проекта до 19 учебных заведений.
Еще один успешный проект — "Энергия будущего". Он реализуется Самарским филиалом "Т Плюс" совместно с Самарским государственным техническим университетом. Его участники — студенты профильного теплоэнергетического факультета — проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от "Т Плюс". Благодаря проекту число трудоустроенных выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 — в 2024 году.
"Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. Это позволило увеличить в компании долю принятых на работу молодых сотрудников до 35 лет на 10%, количество оплачиваемых практикантов — в 3,5 раза, трудоустроенных студентов на 45%, а количество сотрудников, принятых на дуальное обучение, выросло в 4,5 раза. Нам удалось увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз. Это помогло повысить процент укомплектованности персоналом, уменьшилось среднее количество открытых критичных вакансий на 17%. В 2025 планируем расширить географию влияния ассоциации на остальные филиалы Группы", — отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Т Плюс" Ольга Литвинова.
Планируется, что в 2025 году к ассоциации присоединятся еще три филиала энергокомпании.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.