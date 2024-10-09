Сызранская школьница стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности

В пятницу, 4 октября,состоялась торжественная церемония закрытия IV международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 30 сентября проходила на федеральной территории "Сириус". На отборочных этапах на платформе "Содружество" регистрировалось около 90 тысяч человек. В финал вышли около 600 участников из 36 стран, сообщает пресс-служба министерства образования Самарской области.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков, ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Олег Ястребов, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил высокий уровень подготовки участников Олимпиады, их активную жизненную позицию и готовность вносить свой вклад в финансовую безопасность своих стран.

За пять дней финального этапа школьники и студенты посетили десятки мероприятий: лекции, интерактивные мастерские, мастер-классы, панельные дискуссии, "Разговоры о важном", викторины, конкурсы, фестиваль русских народных игр, открытие выставки "Культура и традиции народов Сибири" и спортивные состязания. Впервые для гостей Олимпиады очно был проведен международный диктант по финансовой безопасности.

Торжественная церемония награждения прошла при участии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в парке науки и искусства "Сириус". В завершение участники провели акцию благодарности и произнесли слово "спасибо" на родных языках.

Обучающаяся 9 класса ЧОУ СОШ "Кристалл" Дарья Приданова, участница олимпиады, по итогам конкурсных испытаний стала призером IV международной олимпиады по финансовой безопасности: награждена дипломом II степени в направлении "Финансовая безопасность" и получила в подарок планшет.

На своей странице в соцсети Дарья поделилась впечатлениями: "Это незабываемые эмоции. Участники из 36 стран мира, междисциплинарные задания, предполагающие углубленные знания как в правовых аспектах, так и в экономике со статистикой, наиценнейшие полученные знания в сфере финансовой безопасности личности и государства, встречи с политическими, научными деятелями и действующими финансовыми разведчиками, разговоры по душам с уже родными олимпиадными друзьями и знакомство с новыми (начиная от ребят со всех уголков нашей страны и заканчивая замечательными жителями Индонезии, Эфиопии, Бразилии, Марокко и Венесуэлы, с кем складывалось ощущение, будто вас и не разделяют тысячи километров) множество лекций и культурных мероприятий, изучение факультетов топовых вузов страны и завтрак с ректором РУДН, осознание важности межкультурного обмена и, конечно же, диплом призера международной олимпиады! Это большое достижение для меня — поучаствовать в таком масштабном мероприятии и достойно показать себя и свой регион, город, школу. Спасибо всем тем, кто меня поддерживал на самой олимпиаде и за ее пределами, с кем можно было разделить ночные разговоры о философии и подсчеты баллов в день апелляции, с кем мы провели часовые беседы на английском на самые различные темы и людям, с которыми я чувствовала себя как дома…. Спасибо всем участникам этого чудесного мероприятия и уже полюбившейся федеральной территории "Сириус". Это было и правда фантастически".