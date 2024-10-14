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Без лишнего шума: T2 выводит качество звонков в Самарской области на новый уровень

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию VoLTE для клиентов Самарской области. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество голоса и отсутствие посторонних шумов во время разговора.

Фото: предоставлено T2

Технология VoLTE (Voice over LTE) открывает абонентам T2 ряд преимуществ: передача голоса в HD-качестве, моментальное соединение и экономия заряда батареи. Также техническое решение минимизирует риск незапланированного прерывания сессии.

Технология позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE и при этом обеспечивает непрерывное подключение к высокоскоростному интернету — клиент может разговаривать по телефону, не останавливая текущую сессию или раздачу интернета в режиме модема. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик. При совершении звонков с VoLTE ресурс аккумулятора расходуется медленнее, поскольку телефону не нужно переключаться в стандарт 2G/3G.

В Самарской области технология VoLTE доступна более чем на 500 моделях мобильных устройств крупнейших производителей абонентского оборудования — от привычных Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix. В зоне покрытия 4G технология подключается автоматически или при активации соответствующих настроек в меню смартфона. Включить VoLTE просто: в настройках гаджета необходимо найти раздел, связанный с управлением мобильной связью и SIM-картами. Если смартфон поддерживает VoLTE, в параметрах отобразится соответствующий пункт, который позволит активировать сервис в один клик.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"T2 ставит качество сервиса на первое место и постоянно развивает сетевую инфраструктуру на территории Приволжья. В Самарском регионе компания обеспечила широкое покрытие сети 4G, что гарантирует максимальную доступность сервиса VoLTE. Активировав технологию в настройках своих телефонов, абоненты могут оценить высокую скорость и качество соединения, чистый звук, отсутствие фонового шума. Важно, что звонки в сети LTE тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет мобильного интернета".

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