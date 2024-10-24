16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил воинов-спецназовцев с Днем подразделений спецназначения в Вооруженных силах РФ Губернатор поздравил работников дорожного хозяйства Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем отца Губернатор поздравил жителей Большой Глушицы с юбилеем села Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил воинов-спецназовцев с Днем подразделений спецназначения в Вооруженных силах РФ

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных силах РФ.

Глава региона отметил, что этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации многие из причастных к нему встречают на передовых позициях в зоне специальной военной операции.

"Как и подобает воинам-спецназовцам, вы мужественно выполняете свой воинский долг, противостоя агрессии неонацистского киевского режима, поддерживаемого коллективным Западом, защищаете нашу страну, жителей новых субъектов, вошедших в состав России. Мы верим в вас и искренне гордимся вами. Сегодня на вас как на лучших из лучших равняется наша молодежь — волонтеры, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил о долге каждого — работать с максимальной отдачей, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для достижения победы, окружить заботой их родных и близких, честно трудиться на своем месте, кирпичик за кирпичиком выстраивая будущее Самарской области и всей страны.

"Уверен, что вы и в дальнейшем будете высоко нести честь гвардейцев и выполните все задачи, поставленные нашим Верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Желаю вам новых ратных успехов на благо нашей Родины! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!", - пожелал губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3