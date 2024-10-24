Вячеслав Федорищев поздравил воинов-спецназовцев с Днем подразделений спецназначения в Вооруженных силах РФ

В четверг, 24 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем подразделений специального назначения в Вооруженных силах РФ.

Глава региона отметил, что этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации многие из причастных к нему встречают на передовых позициях в зоне специальной военной операции.

"Как и подобает воинам-спецназовцам, вы мужественно выполняете свой воинский долг, противостоя агрессии неонацистского киевского режима, поддерживаемого коллективным Западом, защищаете нашу страну, жителей новых субъектов, вошедших в состав России. Мы верим в вас и искренне гордимся вами. Сегодня на вас как на лучших из лучших равняется наша молодежь — волонтеры, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил о долге каждого — работать с максимальной отдачей, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для достижения победы, окружить заботой их родных и близких, честно трудиться на своем месте, кирпичик за кирпичиком выстраивая будущее Самарской области и всей страны.

"Уверен, что вы и в дальнейшем будете высоко нести честь гвардейцев и выполните все задачи, поставленные нашим Верховным главнокомандующим, президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Желаю вам новых ратных успехов на благо нашей Родины! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!", - пожелал губернатор.