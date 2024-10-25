Самарский университет им. Королева станет одной из площадок инженерной олимпиады "Звезда"

В пятницу, 25 октября, на базе Самарского государственного технического университета состоялось расширенное заседание организационного комитета многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" с участием губернатора Вячеслава Федорищева.

"Звезда" — это самая крупная негосударственная школьная олимпиада, поддержанная президентом России Владимиром Путиным. В ней принимают участие школьники из 83 регионов РФ. Организатор — Союз машиностроителей России.

За 11 лет участниками олимпиады стали более 3 млн школьников России. Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область входит в ТОП-5 регионов страны по количеству участников "Звезды".

5 ноября начинаются отборочные этапы олимпиады по всей стране. Победители могут рассчитывать на льготы при поступлении в высшие учебные заведения.

Самарский университет им. Королёва при поддержке министерства образования Самарской области организует и проводит на своей площадке мероприятия многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" с 2014 года.

"Мы формируем базы данных участников, проводим проверку их работ, организуем отборочные и заключительные этапы олимпиады, награждением победителей и призеров. Университет предоставляет преференции участникам МИО "Звезда" при поступлении, в частности, возможность зачисления без вступительных испытаний для победителей и призеров олимпиады и 5 дополнительных баллов к ЕГЭ для участников заключительного этапа", — отметил ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Только в 2023/2024 учебном году участниками Олимпиады на базе Самарского университета стали 11 тыс. ребят из 90 школ Самары и Самарской области. Это в 2,5 раза больше, чем годом раньше. "Уверен, что это даст свои плоды и будет способствовать повышению престижа инженерных специальностей в нашем регионе", — сказал Владимир Богатырев.