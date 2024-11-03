"Ладья" в повторном матче вновь уступила "Локо-76"

Хоккеисты "Ладьи" в серии буллитов на выезде уступили "Локо-76", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Первый период прошел с ощутимым преимуществом игроков "Локо-76", которые практически в два раза перебросали тольяттинцев, но поразить створ им так и не сумели. После перерыва подопечные Сергея Лопушанского стабилизировали ситуацию на площадке и на 35-й минуте открыли счет, реализовав большинство — Михаил Ворфоломеев переправил шайбу в сетку с передачи Данила Бородина. 0:1. Однако вскоре ярославцы ликвидировали отставание благодаря Леонтию Филевскому — 1:1.

В заключительном игровом отрезке в роли догоняющих очутились уже хоккеисты "Ладьи", пропустившие на 47-й минуте в результате точного попадания форварда "железнодорожников" Арсения Кисеева в дальний угол ворот Данилы Овчарика. 2:1. И все же тольяттинский коллектив нашел в себе силы перевести поединок в овертайм и в качестве спасителя в концовке основного времени выступил Артем Юшин, запустивший шайбу под перекладину с пятака — 2:2.

В овертайме ни одной из команд вырвать победу не удалось, хотя у "Локо-76" было большинство на последних секундах, а серия буллитов растянулась аж на 22 броска, среди которых только один оказался голевым. Его автором стал ярославец Леонтий Филевский. Грустный итог — "Ладья" проигрывает со счетом 2:3.

Впереди у тольяттинцев большая пауза в регулярном чемпионате и затем они начнут очередную серию матчей на домашнем льду — 12 ноября они сыграют с "Белыми Медведями" из Челябинска.