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Сотрудники "Тольяттиазота" пробежали самарский полумарафон "В беге мы едины"

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в VIII ежегодном полумарафоне "В беге мы едины", приуроченном ко Дню народного единства. Легкоатлетические соревнования собрали более 2 000 спортсменов из 100 городов России и ближнего зарубежья и стали завершением бегового сезона 2024 года.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

26 сотрудников "Тольяттиазота" преодолевали дистанции 3, 10 и 21,1 км. По итогам корпоративного забега сборная предприятия вошла в пятерку лучших из 33 команд.

Трассы были расположены на второй очереди набережной Самары вдоль Волги. Соревнования проходили в формате праздника: с концертной программой, конкурсами, музыкальным сопровождением спортсменов и полевой кухней на финише.

Впервые на полумарафоне был представлен "Инклюзивный забег" на 600 м для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках соревнований участники получили возможность выполнить нормативы ГТО.

Каждый финишер получил коллекционную медаль с изображением достопримечательностей Самары.

"Сотрудники ТОАЗа не пропускают практически ни одного мероприятия, связанного с демонстрацией своих спортивных достижений. В этом году легкоатлетическая сборная предприятия участвовала в нескольких самарских марафонах и ночных забегах, доказывала свою сплоченность в экстремальных гонках. Высоким результатам в спорте предшествует большая работа как самих сотрудников, так и "Тольяттиазота", который предоставляет возможности для тренировок и участия в соревнованиях различного уровня. Продолжаем пропагандировать здоровый образ жизни и готовимся к новому сезону", — прокомментировала спортивное событие директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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