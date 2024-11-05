Сотрудники "Тольяттиазота" пробежали самарский полумарафон "В беге мы едины"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в VIII ежегодном полумарафоне "В беге мы едины", приуроченном ко Дню народного единства. Легкоатлетические соревнования собрали более 2 000 спортсменов из 100 городов России и ближнего зарубежья и стали завершением бегового сезона 2024 года.
26 сотрудников "Тольяттиазота" преодолевали дистанции 3, 10 и 21,1 км. По итогам корпоративного забега сборная предприятия вошла в пятерку лучших из 33 команд.
Трассы были расположены на второй очереди набережной Самары вдоль Волги. Соревнования проходили в формате праздника: с концертной программой, конкурсами, музыкальным сопровождением спортсменов и полевой кухней на финише.
Впервые на полумарафоне был представлен "Инклюзивный забег" на 600 м для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рамках соревнований участники получили возможность выполнить нормативы ГТО.
Каждый финишер получил коллекционную медаль с изображением достопримечательностей Самары.
"Сотрудники ТОАЗа не пропускают практически ни одного мероприятия, связанного с демонстрацией своих спортивных достижений. В этом году легкоатлетическая сборная предприятия участвовала в нескольких самарских марафонах и ночных забегах, доказывала свою сплоченность в экстремальных гонках. Высоким результатам в спорте предшествует большая работа как самих сотрудников, так и "Тольяттиазота", который предоставляет возможности для тренировок и участия в соревнованиях различного уровня. Продолжаем пропагандировать здоровый образ жизни и готовимся к новому сезону", — прокомментировала спортивное событие директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.